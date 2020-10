“Sí por México" no tiene en su agenda pedir la renuncia de AMLO: Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos platicó con INFOBAE México sobre el futuro de "México Sí" y los desencuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

El empresario Gustavo de Hoyos ha sido uno de los principales opositores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, buscando formar un grupo para buscar el balance de poderes con AMLO, el presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex) habló con Infobae México para explicar cómo construirá este nuevo frente y cuál será el rumbo sobre su nuevo movimiento: “Sí por México”.

-Hace unos días se le señaló de un movimiento que cuestiona al gobierno federal, ¿cuál es tu reacción a este señalamiento?

-Asumo que te refieres a “Sí por México”. Efectivamente, participo conjuntamente con al menos ciento cincuenta organizaciones y ya, para este día varios miles de personas que estamos participando la gestación de este movimiento. Y hago algunas puntualizaciones: no es un partido político, ni pretende serlo en un futuro. Tampoco es un movimiento que se defina como contrario al gobierno o contrario a la gestión del presidente López Obrador ni mucho menos tiene en su agenda pedir que salga de su cargo.

-Lo digo categóricamente no forma parte de la agenda. Lo que “Sí por México” está planteando es una visión del futuro, una visión muy incluyente de distintos actores sociales incluso que somos en algunas causas hasta antípodas en nuestra visión, pero que aquí hemos tratado de concentrar una visión de futuro y bueno, no es ningún secreto, no es ningún complot, no es ninguna acrofobia, esta abierto y cualquier persona puede ingresar en el portal: www.siporméxico.org

El presidente de la Coparmex anunció que trabajaría de la mano con más de 150 activistas para poder realizar propuestas políticas y para mejorar la democracia (Foto: Cuartoscuro)

Ahí se pueden encontrar los nombres de las organizaciones y las personas que estamos participando, que es lo que buscamos y el día 20 a las 20:00 horas vamos a hacer la presentación formal de este movimiento, aclaró que uso el termino movimiento de manera deliberada para no hablar de una organización.

“Sí por México” no es una organización, no tiene un presidente o un líder. Es un movimiento que incluye a personas y a organizaciones que mantienen como tales su propio campo de acción, sus liderazgos, sus representatividades y que solamente hemos decidido coincidir en torno a un conjunto de causas y que desde luego vemos en la dirección de 2021 una oportunidad relevante para que está agenda sea tomada por quienes serán candidatos en la distintas direcciones de elección popular, desde los gobernadores hasta los regidores.

-¿Qué temas son los que aparecerán en la agenda de “Sí por México” en un futuro?

-En específico son seis temas: democracia plena, seguridad y acceso a la justicia, crecimiento económico sostenible y combate la pobreza, salud y educación de calidad; equidad sustantiva de género y combate a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Un medio ambiente sano y sustentable. Esos son los seis grandes ejes de lo que estamos proponiendo y en la presentación que se llevará el día 20 ya lo puntualizaremos exactamente en cada uno de estos temas cuales son los objetivos de corto, mediano plazo. Pero son esos seis temas la parte nodal de la agenda “Sí por México".

Las confrontaciones de AMLO con los empresarios son una de las constantes durante las conferencias mañaneras del presidente (Foto: Cuartoscuro)

-Nos llamó la atención el término de “Democracia Plena”. ¿No la tenemos en este momento?

-Nosotros queremos que se fortalezca la democracia y además evitar que haya una regresión. Tenemos una democracia en construcción, ciertamente ha habido un avance sustantivo en las últimas décadas, pero tenemos en el concepto de democracia, no nos referimos al sentido estricto al proceso electivo que culmina con la jornada electoral, sino a un ecosistema donde conviven partidos políticos, gobernantes, electos y ciudadanos que participamos por la vida y la democracia no sólo representativa, sino también participativa.

No sólo me refiero a que tengamos elecciones limpias y confiables. Eso es una parte desde luego fundamental. Y evidentemente en el país todavía tenemos grandes retos en representatividad de los partidos políticos, en materia de la transparencia en sus procesos electivos, estamos viendo como esto ha hecho crisis en algún partido político. Tenemos también grandes desafíos en materia en la forma en que se pueden conformar, mantener, extinguir y recibir financiamiento a partidos políticos y asociaciones políticas nacionales.

Tenemos todavía muchísimo por madurar en lo que tiene que ver con los ejercicios de democracia representativa, es decir hablamos de referéndum, plebiscito, revocación de mandato y consulta popular. Sí es un país democrático pero es una democracia imperfecta, en construcción y que concebimos que tiene todavía un largo trecho donde la aportación de este movimiento nos parece sustancial.

La pandemia afectó a las pequeñas y medianas empresas, dejándolas como el sector más vulnerable de toda la economía (Foto: Cuartoscuro)

-En este contexto de la democracia y los partidos políticos, ¿qué opina del conflicto que hay dentro de Morena, en donde se pueden poner de acuerdo para la dirigencia?

-Quiero ser cuidadoso porque no soy militante de ningún partido, mucho menos de Morena y porque a la vez tengo una representación empresarial, un respeto a las decisiones que toman sus militantes y sus simpatizantes, de manera general y esto lo podría decir respecto este conflicto y de cualquier otros. Lo que no debe ocurrir en el país, es que estos mecanismos estén colapsando y que se llegue a que el orden electoral que deba ser más un arbitro de elecciones, que un regulador de los procesos electivos.

No quiero esto señalarlo de una forma que suene a desacreditación de Morena ya que hoy es el fenómeno que es vigente, pero lo hemos tenido en el pasado con otros partidos, también hay reclamos similares en otras formaciones, lo que es un hecho que tenemos un proceso todavía y los ciudadanos necesitamos tener más confianza en todos los partidos empezando por la certeza de como se eligen y se remueven en su caso a sus dirigencias.

-¿Considera que los ciudadanos no tienen acceso a la política?

-No, en realidad yo soy un fervoroso creyente del sistema de partidos, contrario a una narrativa que es bastante frecuente entre algunos miembros de la sociedad civil, yo sostengo que una democracia presupone partidos fuertes, partidos competitivos y mecanismos para que eventualmente los ciudadanos puedan constituir nuevas funciones políticas. Para mí un componente de largo plazo de la salida democrática es que existan partidos representativos y que sean insisto en el vocablo, competitivos.

Esto ha existido afortunadamente en México, hoy por ejemplo a nivel de gobierno estatales, hay dos entidades federativas de las 32 que no han tenido al menos una alternancia para gobernador y creo que lo que tenemos que buscar es que tengan mayor apertura a la participación de ciudadanos que quieran acercarse a alguna fundación política.

La Coparmex calificó como radical, inexperto, desastroso e irresponsable el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador (Foto: Twitter @Coparmex)

-¿Cómo es la relación de Gustavo de Hoyos con el gobierno? y ¿cómo mantener a la COPARMEX ecuánime?

-Nuestra gran coincidencia con el gobierno federal es en materia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TPP), nuestra coincidencia en la integración de la Guardia Nacional, nuestra coincidencia en la nueva cultura salarial que planteó COPARMEX y que el presidente de la República hizo suya. Más recientemente nuestra coincidencia en torno a una reforma de pensiones y justamente ayer, nuestra coincidencia en torno a la ley del Infonavit.

Tenemos coincidencias cotidianas y en temas de gran calado para el país, pero dejo claro que no somos ni remotamente, ni hemos sido en la historia una organización fundamentalista, no tenemos ninguna filia, ni ninguna fobia y no nos cuesta ningún trabajo reconocer los aciertos. Lo cierto es que vemos en el actual gobierno federal, una reiteración de errores y algunos francamente contrarias al mejor interés del país.

Nosotros no nos definimos, ni nos asumimos como enemigos de ningún gobierno, ni siquiera del actual, desde luego que hay estilos personales de gobernar que son más transitables con un modelo democrático de tolerancia, no es el caso del actual gestión del presidente López Obrador, la cual es una gestión que se caracteriza por la intolerancia particularmente por la virulencia de carácter verbal. Pero más allá de estos desencuentros verbales, más allá de estas legislaciones que forman parte, no digo que así debe de ser, pero que forman parte de nuestra realidad cotidiana, nosotros debemos seguir haciendo lo que nos corresponde.

-¿A que errores del gobierno federal te refieres?

Gustavo de Hoyos afirmó no se unirá a ningún bloque que pida la renuncia del presidente y se deslindó del Frente Nacional Anti Amlo (FRENAA)(Foto: Twitter)

-El gobierno ha cometido uno tras otro error en materia económica y probablemente la nota general de un conjunto de decisiones tiene que ver con la violación del estado de hecho y con ello, la vulneración de la certidumbre. El gobierno ha sido un depredador constante de la confianza y con ello ha tenido como consecuencia que se inhiba la inversión y como consecuencia llega la falta de crecimiento o el estancamiento en materia económica.

Si el país fuera un individuo, no habrá acumulado ni un peso más en su cartera. Por eso a nosotros lo que hoy más nos preocupa es que se puede hacer y se puede hacer mucho para retomar la ruta de la confianza y eso nos lleve a una mayor inversión y eso a su vez sea el detonante de desarrollo y al final de camino al bienestar.

Infortunadamente, de las propuestas que dimos al gobierno federal no se tomó ninguna y tal vez la parte más dolorosa de esa omisión es la perdida de empleos que como ustedes saben ha alcanzado niveles absolutamente preocupantes en este país. Ya no digo las empresas que han cerrado y desafortunadamente en esto, nuestro país esta experimentando un gobierno que es ultra conservador en sus posiciones económicas y ahí justamente esta mi preocupación que si no hay una reactivación.

Claudio X. González es el gran aliado de Gustavo de Hoyos y crearon "Sí por México" para brindar opiniones, pláticas y propuestas a los tres niveles de gobierno (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El proceso de recuperación va a ser inercial y puede llevar ya no sigo los cuatro años que le restan a esta administración, puede llevar mucho más, entonces, cuál es nuestra propuesta actoral, hay que inyectarle adrenalina a la economía, hay que darle digamos respiración artificial para que pueda revivir y no tengamos que experimentar un deterior masivo de la calidad de vida de millones de mexicanos.

La verdad es que el sistema financiero mexicano en este momento esta muy fuerte y supo responder de forma creativa a la crisis, prácticamente renovó de manera inmediata cualquier crédito que se hubiera retrasado desde un crédito al consumo, hasta el empresarial de consecuencia de la pandemia.

Excepto por un incidente mayor donde sí esta la crisis y es ahí donde el gobierno tiene que apoyar, que es en los microempresarios, en el pequeño taller artesanal, en el taller de soldadura, en el gimnasio, en la cafetería, en esos pequeños establecimientos. Algunos no son sofisticados, no tienen línea de crédito y es ahí donde se emplea una buena parte de la población del país que hoy prácticamente están en la orilla del precipicio y al borde de la extinción.

