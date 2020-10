La búsqueda incansable de la madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

José Antonio Tizapa Leguideño tenía 21 años en el momento de su desaparición (Foto: Twitter@MiraMiasilChe)

Hilda Legideño es la madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron hace seis años. Hace unos días la esperanza de encontrar a su hijo con vida se fortaleció después de que encontró la foto de un joven muy parecido a Jorge, por lo que decidió viajar a Mexicali, Baja California.

De acuerdo con el semanario Proceso, Hilda lleva más de 2,190 días buscando a su hijo. Ella llegó a Mexicali la mañana del 21 de septiembre para buscar al joven que según ella, tiene muchas similitudes con Jorge.

“Mire, este es mi hijo y vengo a cerciorarme si este es él”, dijo Hilda al encargado del albergue Hijo Pródigo, en donde se ha quedado el joven de la imagen que vio. Y, después de escuchar que no era él, pues tiene dos tatuajes, esta respuesta no la debilitó y siguió su búsqueda por la capital de Baja California.

Hilda expresó que ella, como muchas de las otras madres de personas desaparecidas, aún tiene fe en que podrá hallar a su hijo con vida.

La mujer traía estas fotografías en su mano (Foto: Gobierno BC)

“Una madre siempre va a buscar a su hijo vivo. Pueden decir lo que quieran; nosotras, como madres, no podemos perder la esperanza porque al final de cuentas son nuestros hijos. Tenemos ese amor de madre [...] y tenemos que seguirlos buscando. Mientras no haya evidencia científica; no aceptamos ninguna mentira”, declaró al día siguiente al semanario.

Hilda explicó que gracias a la esperanza y a la búsqueda de una verdad completa, se descubrió que la versión que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto, era una mentira. Ahora, ella exige que el gobierno actual trabaje de la manera correcta, pues no aceptará más que la verdad.

“¿Se imagina usted que cuando nos dijo el gobierno de Peña Nieto que nuestros hijos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, hubiéramos aceptado? Entonces no se hubiera conocido la verdad [...] Nos han mentido, es por eso que nosotros nos hemos metido tanto en la búsqueda, como en exigirle al gobierno que debe hacer las cosas bien”, expresó.

Hilda recorrió casas abandonadas, albergues, centros de rehabilitación, terrenos baldíos, calles del centro de la ciudad, el Parque del Mariachi (en donde se tomó la imagen del joven) y hasta la línea divisoria entre Estados Unidos y México.

Hilda expresó que aún tiene fe en que podrá hallar a su hijo con vida (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El gobierno del estado ya había hecho una búsqueda una semana antes de que arribara Hilda. Integrantes del Grupo Beta, el cual se encarga de buscar y ayudar a inmigrantes en el desierto, empezaron la búsqueda de Jorge, bajo las órdenes de Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Búsqueda de Ayotzinapa.

La semana pasada esperanzada madre fue escoltada por miembros de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal, el subdirector de área de la Comisión Nacional de Búsqueda, Marco Antonio Meyer, y por funcionarios del gobierno local.

De acuerdo a lo que informó la publicación, la mujer recorrió la frontera caminando entre los autos y repitiendo las preguntas a distintas personas: “¿Lo ha visto?” “Me dicen que limpia vidrios de autos, que lleva un perrito”. “Este es mi hijo, lo ando buscando”. A pesar de escuchar la negativa, siempre les termina con la misma oración: “Si lo ve, llame”, dice mientras les da la fotografía con la información.

Después de una horas una vendedora le aconsejó que fuera a “los puentes”, y a pesar de que una de las funcionarias estatales le dijo que por el calor ese lugar seguramente estaba vacío, Hilda insistió.

Hilda se transportó a la CDMX, pero regresará a Mexicali si encuentran al joven (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“No, vamos a los puentes donde dicen que duermen. No me voy a quedar con la duda”, respondió.

Pero lamentablemente ni el hombre ni nadie más se encontraba en puente, ya que el calor era muy intenso. No obstante, Hilda siguió la búsqueda unas horas más antes de desistir. Días después, Hilda se tuvo que trasladar a la Ciudad de México, pues la Comisión Presidencial de Ayotzinapa dio su informe el sábado pasado.

Por lo pronto, el semanario reveló que la búsqueda seguirá por la capital y a partir del 7 de octubre se extenderá a toda la entidad. De encontrarse al hombre, Hilda regresará para cerciorarse de su identidad.

