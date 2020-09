El extraño caso de un jet que robaron en México, llegó a Venezuela y se estrelló en Guatemala con droga

Después de ser robada, la aeronave voló y aterrizó en Venezuela. Se detectó que despegó sin plan de vuelo ni autorización pero que llegó alrededor de las 16:00 horas al Aeropuerto Internacional del estado noroccidental venezolano de Zulia (Foto: Twitter@SamChun_informa)

La madrugada de este martes ocurrió algo inusual en la ciudad de Temixco, en Morelos: las autoridades del estado confirmaron que un avión fue robado del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca Mariano Matamoros.

El gobierno del estado, a través de un comunicado de prensa, confirmó que aproximadamente 11:00 horas del 22 de septiembre, el inspector en turno de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) informó que una aeronave marca Hawker 800, con la matrícula XB-PYZ, había despegado sin los permisos que exige la Ley de Aviación Civil, mismos que son requisitos de todo operador o prestador de servicios aéreos.

Versiones extraoficiales señalaron que el avión venía procedente de Colombia y paró a cargar combustible en tierras mexicanas. Sin embargo, después de ser robada, la aeronave voló y aterrizó en Venezuela. Se detectó que despegó sin plan de vuelo ni autorización pero que llegó alrededor de las 16:00 horas al Aeropuerto Internacional del estado noroccidental venezolano de Zulia.

El jet dejó la ciudad venezolana a las 17:50 horas y voló con dirección al norte: se activó un plan de trazas del Ejército, el cual desplegó, en orden de alerta, a personal militar en distintos puntos del país.

Finalmente, se estrelló durante la noche de este martes en Santa Marta Salinas, Chisec, Alta Verapaz, en Guatemala, informó el Ejército de Guatemala a través de su cuenta de Twitter. Unidades de la Sexta Brigada de Infantería de Guatemala mantienen las operaciones militares de búsqueda.

El jet presuntamente intentaba aterrizar en una pista clandestina. Medios de comunicación guatemaltecos recogieron la versión del coronel Juan Carlos de Paz, vocero del Ejército, quien indicó que en el lugar del accidente se encontraron dos cadáveres humanos, paquetes de droga, y armas de fuego.

El medio digital Prensa Libre confirmó que De Paz declaró que la nave es el mismo tipo y la misma matrícula de aquella robada del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca Mariano Matamoros: un Hawker 800 color blanco y con el registro XB-PYZ. La nacionalidad de las víctimas aún no es confirmada.

De Paz puntualizó que los radares detectaron que el jet ingresó a Guatemala alrededor de las 20:00 horas y, media hora después, mientras volaba sobre Alta Verapaz, se estrelló mientras realizaba maniobras para aterrizar en una pista clandestina cerca de la comunidad Santa Marta Salinas, en el límite con Quiché, de acuerdo con Prensa Libre.

Robo en el aeropuerto de Cuernavaca, México

Informaron, por otra parte, que los registros de seguridad en el acceso al aeropuerto captaron la llegada de tres varones al filtro V3 de la terminal aérea cerca de las 08:20 horas, quienes fueron debidamente registrados por el personal de seguridad, así como la Guardia Nacional.

Según el comunicado, hasta ese punto de encuentro llegó Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de ICCS, con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) vigente número 40871, quien tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con “TIA de visitantes con acompañante”, firmando carta responsiva como lo indica el procedimiento.

“Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo particular de Marcos Ramírez, una pick up doble cabina marca Nissan, llevándolos hacia el hangar”, señalaron.

Cerca de las 10:00 horas, los sujetos de identidad no revelada, recargaron combustible directamente del autotanque de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), cuyo pago por servicio fue cargado a una tarjeta de crédito.

Media hora después, una de las tres personas volvió al filtro V3 para retirarse de las instalaciones, quien informó a las autoridades que su partida en soledad se debía a que sus demás compañeros harían un vuelo, aunque sin aportar mayores detalles

“Cabe señalar que es responsabilidad de la autoridad aeronáutica en este aeropuerto llevar un estricto control de las autorizaciones de personas que tripulen aeronaves y aplicar las sanciones que se actualicen de acuerdo a lo señalado por la Ley de Aviación Civil en sus artículos 7 Bis, fracciones VI, VII y XV”, escribieron.

De acuerdo con los datos revelados en el comunicado, dicha aeronave se encontraba bajo resguardo de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V. (ICCS) desde el pasado 10 de agosto.

“(Empresa) con la cual este aeropuerto mantiene una relación contractual vigente para su operación como una base fija de operaciones debidamente autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil”, informaron.

Por último, dieron a conocer que el personal de la empresa ya presentó su declaración ante los agentes de la Guardia Nacional. Actualmente se intenta localizar al propietario de dicho avión para que continúe con los procesos de denuncia y demás ante las autoridades correspondientes.

El Aeropuerto de Cuernavaca S. A. de C. V., es una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida como una sociedad mercantil, cuyo objeto en términos generales se podría definir en la administración, desarrollo y explotación del Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros, ubicado en el Municipio de Temixco, estado de Morelos.

Los accionistas de la sociedad son el Gobierno del estado de Morelos, con una participación accionaria del 51% y el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con una participación del 49%.

