Traición y fortuna: la controvertida trayectoria de Ricardo Anaya, “el chico maravilla” que intenta resurgir de las cenizas

Anaya es el candidato más joven a la Presidencia de México. (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

El resurgimiento de Ricardo Anaya en la esfera política mexicana volvió a posicionar en el tablero a quien fuera el rival más fuerte del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas elecciones presidenciales.

Tras estar ausente por dos años, el político de derecha aseguró que se mantuvo alejado de los reflectores porque creyó que lo correcto era darle su espacio al actual mandatario, sin embargo, aseguró que esa misma razón fue la que lo motivó a regresar: “El desastre con el gobierno de López Obrador es evidente”, lanzó como frase de marketing en un video publicado este lunes en sus redes sociales.

Aunque este punto no fue aclarado por el queretano, su reaparición probablemente se deba a los primeros señalamientos que se hicieron en el juicio político contra Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de haber recibido sobornos por USD 10 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Según la declaración filtrada del ex director de Pemex ante la Fiscalía, diputados afines a Anaya se beneficiaron de pagos de la constructora recibidos en 2013 y 2014.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya (Foto: EFE)

No es la primera vez que su nombre es vinculado a posibles casos de corrupción. En 2016 vendió en 53 millones de pesos (casi tres millones de dólares) unas bodegas en el Parque Industrial de Innovación Tecnológica de Querétaro a una empresa fantasma de Manuel Barreiro, ahora investigado por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Dos años antes había adquirido esos terrenos por 10.5 millones de pesos (unos 600 mil dólares). Las indagatorias para fincar responsabilidades aún siguen en curso.

Los orígenes de Ricardo Anaya

El bisabuelo de Anaya Cortés, José Francisco Maldonado Aspe (1885-1971), participó como cadete en la marcha de la lealtad con el entonces presidente Francisco I. Madero, en los años convulsos de la revolución mexicana. También fue famoso por elogiar al dictador Francisco Franco en el Palacio Real “El Pardo” durante una visita a España.

Ricardo nació el 25 de febrero de 1979 en un hospital de Naucalpan de Juárez, Estado de México, pero sus padres —quienes se separarían años después— se mudaron a Querétaro cuando él y su hermana María Elena eran niños.

Desde la adolescencia conoció a su actual esposa: Carolina Martínez. Ambos fueron vecinos en el Club Campestre de Querétaro, un fraccionamiento con albercas, canchas de tenis, gimnasios, salones de fiesta, lagos artificiales, pistas ecuestres y un espléndido bar con vista a uno de los campos de golf. Pero aquellos no eran los únicos espacios compartidos. Anaya Cortés y Martínez Franco también acudieron a la misma preparatoria, el San Javier, un colegio marista que suele recibir a los hijos de la clase conservadora aspiracional.

La historia del ex candidato presidencial de la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) no podría entenderse sin la relación sentimental que comenzó en 1997.

Ricardo Anaya, presidential candidate for the National Action Party (PAN), a part of the coalition "For Mexico in Front", gestures with his wife Carolina Martinez after arriving at Palacio de Mineria for the first presidential debate in Mexico City, Mexico April 22, 2018. REUTERS/Henry Romero

El padre de Carolina Martínez posee una veintena de empresas entre México y España. En la Ciudad de Querétaro tiene el restaurante La Parrilla Leonesa y los hoteles Arcadia, San Juan, Formos, Bermont, Flamingo, Roosevelt, entre otros. Además, es socio de su yerno en las compañías inmobiliarias Cintla y Juniserra.

Sin embargo, en el Club Campestre también conoció a la persona que determinaría su incursión en la vida política: Francisco Garrido Patrón; vecino al que conoció gracias a una afición mutua de correr en los alrededores del campo de golf. Pronto entablaron amistad.

Aquello coincidió con la herencia de un par de propiedades que le permitieron financiar el arranque de su carrera política. Carolina también heredaría, pero en 2014, la residencia donde vivió con sus padres. Las casas en ese fraccionamiento pueden llegar a valer actualmente unos 18 millones de pesos (alrededor de un millón de dólares), según el portal propiedades.com.

Francisco, de 44 años, era un influyente integrante del PAN local; Ricardo, de 18, buscaba trinchera política. Así, el joven vio la oportunidad de afiliarse al partido conservador que tiene amplia influencia política en El Bajío (Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Jalisco), región del centro-occidente del país.

En 1997, Garrido ganó la elección para convertirse en alcalde de la Ciudad de Querétaro. Apenas tomó posesión, designó a su compañero de ejercicios matinales como director del Instituto de la Juventud del municipio.

Luego se desempeñó como su secretario particular cuando Garrido Patrón fue gobernador de Querétaro

Un militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que tuvo contacto con Ricardo Anaya dijo a la revista Vice que cuando participaron como promotores del voto en la campaña que postuló a Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000, notó que “era una persona muy alegre, jovial, de trato desenfadado, pero también muy elitista, una persona prejuiciosa que excluía a la gente con otras apariencias físicas”.

“Desde entonces aprendió a jalar recursos de dudosa procedencia en beneficio político-electoral. Metió mucho dinero, ¿de dónde salió ese dinero?”, se preguntó Castro.

Después de que el PAN pierde la gubernatura de Querétaro en 2009, y a pesar de que fue su padrino político, Ricardo Anaya se convirtió en uno de los principales críticos de Francisco Garrido, traicionándolo y dejándolo prácticamente fuera del escenario político queretano.

