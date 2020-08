El futuro es híbrido y tu negocio tiene que adaptarse a él

Genaro Mejía (Foto: Cortesía)

Dejó su exitosa carrera para emprender. Dos años y medio después de lanzar su propia empresa, Rodolfo Ramírez no conseguía un solo cliente. Las deudas se acumulaban y no se le veía salida.

Hace 18 años, cuando lanzó la primera agencia dedicada a la innovación en México, ningún cliente entendía el servicio que ofrecía. “Cuando salías a vender el concepto, la gente me decía: ‘No acabo de entender qué vendes, pero enséñame un caso’. Yo no tenía un caso porque estaba arrancando, y entonces me decían: ‘Cuando lo tengas, regresa’. Era un círculo vicioso”, recuerda Rodolfo, fundador y director general de RedBox Innovation, una agencia que ayuda a las empresas de todos los tamaños a encontrar y desarrollar modelos innovadores para transformar sus productos y servicios.

Su esposa lo apoyaba y le decía que no se rindiera, pero él se sentía intranquilo. “Esto no funcionaba y yo me preguntaba qué voy a hacer”, dice. “A los emprendedores a veces les cuesta trabajo aguantar, pero si tengo fe en mi idea, tengo que aguantar un rato. No me va a dar el nivel de vida que yo tenía antes en seis meses. Tengo que esperar.”

Hoy, Rodolfo lleva 20 años de casado, tienes dos hijos, uno de 14 y otro de 9 años, y su negocio, pese a la pandemia, camina viento en popa. Tuvo que confiar en que su idea tenía potencial y, una vez que llegaron los primeros clientes, la empresa comenzó a tener tracción.

Quiere que esa experiencia de aguantar y creer en su sueño se convierta en una lección para sus hijos. “Lo que quiero es que en 10 o 15 años que haya pasado esto, y ellos sean mayores y hablemos de este tema, se convierta en un ejemplo para ellos. Y vean que la pasé mal, fue un momento muy difícil, pero logramos darle la vuelta. Y para que sea un ejemplo para las decisiones y retos que ellos vayan enfrentando.”

Dos mundos para vencer el miedo

Para vencer el miedo que hoy prevalece entre los consumidores, Rodolfo Ramírez propone a los líderes de negocios innovar en la experiencia, producto y servicio que ofrecen. “¿Cómo hago que la gente se sienta segura, pero también cómoda en los espacios? El reto es cómo hago que la gente se sienta protegida, pero también relajada. Si no, no vamos a salir”, dice.

Toda experiencia de tus clientes tiene un antes, un durante y un después. Tú tienes que servirte del mundo digital para bajar las fricciones que existan por la seguridad del contacto humano. “Piensen en esa experiencia que hay antes, durante y después, en dónde están las fricciones, en dónde la gente pierde el tiempo o dónde se puede sentir la gente expuesta, compénsalo con la parte digital, y eso te ayudará a que lo mejor de la parte física se acentúe, lo mejor de esa experiencia se magnifica”, explica Rodolfo.

“Algo que nos ha mostrado esta época es que el futuro es híbrido. Parecería hoy que todo será digital y a distancia, pero no. Seguimos siendo humanos y el contacto físico o la cercanía, aunque no podamos tocarnos, es indispensable. Por eso cualquier experiencia el día de mañana tiene que combinar estas dos dimensiones.”

Ante la angustia que están pasando muchos líderes de negocios por lo largo de la pandemia y porque los contagios no descienden, Rodolfo asegura: “Tenemos que ser realistas. Este tema del virus no va a desaparecer en marzo del siguiente año. Si hay una vacuna, qué bueno, pero de ahí a que se produzca y de ahí a que se aplique y que regresemos al mundo como lo conocíamos antes de marzo, nos va a dar 2024. No nos hagamos esperanzas de que en 2021 o 2022, o incluso 2023, las cosas sean como antes.”

Por eso propone: “La incertidumbre es no saber qué va a pasar, pero aquí ya no hay incertidumbre: no habrá una vacuna antes. Esta es una certidumbre con la que contamos. Una vez entendiendo cómo es el juego, la pregunta es ¿cómo me adapto a él? No quiero utilizar la palabra resignar porque esto es como darte por vencido, pero sí cómo hago las cosas diferentes.”

Rodolfo recomienda que venzamos al miedo y volvamos a hacer nuestra vida. “En la medida que volvamos a retomar las actividades que nos emocionan más, con mucho cuidado, entonces nos reconectamos con las ideas, nos reconectamos con el mundo, y eso automáticamente nos va a detonar nuevas soluciones para nuestros negocios y para nuestras familias.”

Y dice que debemos aprender a vivir en la nueva realidad y aprender a hacer negocios con las nuevas circunstancias. “Reconozcamos cómo va a ser el mundo durante los siguientes dos años, tomemos las medidas necesarias, pero no dejemos de vivir.”

*Periodista de negocios, consultor en comunicación integral y speaker. LinkedIn Top Voices 2019. Fundador de BAR EMPRENDE

Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio