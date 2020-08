“Que se investigue a fondo”: Sánchez Cordero sobre las supuestas amenazas de su subsecretario contra alcalde de Tijuana

Luego de que Arturo González, alcalde de Tijuana, denunció públicamente este lunes a Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, de amenazarlo con investigaciones en su contra, este martes Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que no se permitirá dichas acciones.

Durante la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), Sánchez Cordero afirmó que habló con Ricardo Peralta y se dijo dispuesto a ser investigado.

La responsable de la política interior sostuvo que en su dependencia no se tiene nada que ocultar y que está a favor de que se revise y aclare cualquier situación: “Que lo hagan de verdad con todo el peso de la ley” , manifestó.

Y es que el alcalde de Tijuana acusó dijo haber sido víctima de amenazas de Ricardo Peralta luego de reunirse con él este 24 de agosto, en sus oficinas. Tras el encuentro, González subió un video en sus redes sociales y, en poco más de un minuto, relató el supuesto choque que había tenido con el funcionario federal.

“Con tono de amenaza, me advirtió que existía una investigación en contra de mi secretario (Pablo Yañez Plascencia) por la venta de un decomiso, dejando en claro que el supuesto dinero de esa venta se iba a utilizar para mi campaña”, mencionó.

“Ni estoy en campaña ni hubo tal decomiso. Es falso, lo niego”, dijo el alcalde quien es uno de los aspirantes en Morena para competir por la gubernatura de Baja California, y por lo cual ha tenido diferencias con el actual gobernador del estado, Jaime Bonilla.

Por otra parte, la titular de Segob también se refirió a los comentarios de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien la semana pasada durante la reunión de la CONAGO en San Luis Potosí denunció de igual forma a Ricardo Peralta de haberse reunido el año pasado con integrantes de la organización Columna Armada, pese a que se le previno en su momento sobre los riesgos que esto implicaba porque varios de sus integrantes contaban con órdenes de aprehensión.

Al respecto, Sánchez Cordero recordó que en su momento López Obrador les llamó la atención por este hecho y eso se le informó al gobernador panista.

Le dije textualmente al señor gobernador, esto hace muchos meses y el señor presidente se molestó con el subsecretario-yo no fui, me aviso, pero no pude ir-y dijo esto que no vuelva a suceder y se lo dije tal cual al gobernador de Tamaulipas