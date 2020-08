Emilio Lozoya no alcanza el criterio de oportunidad con Etileno XXI, aseguró Díez Gargari (Foto: Steve Allen)

Desde que se filtró el supuesto documento del testimonio de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), el cual señala a numerosos personajes de la vida pública de México en presuntos actos de corrupción y fraude, la óptica nacional se dedicó a revisar dichos señalamientos.

Tal es el caso del abogado Paulo Díez Gargari, quien aseguró que la intención del ex director de Petróleos de México (Pemex) de alcanzar el criterio de oportunidad, al menos en el caso de Etileno XXI, se puede ver frustrada, pues una denuncia presentada en 2018 es más amplia, precisa y mejor documentada que lo testificado por el itamita.

“Fiscal Gertz Manero: lo que denuncia Lozoya sobre Etileno XXI no le alcanza para criterio de oportunidad, pues es menos de lo que yo denuncié desde 2018. Es decir, denuncia hechos ya denunciados ante la FGR. Nada nuevo”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El abogado publicó que Lozoya no puede alcanzar el criterio de oportunidad nada más con lo que supuestamente testificó ante la FGR (Foto: Twitter / @PDiezG)

El documento al que hace referencia es al elaborado por Díez Gargari y Alfredo Figueroa Fernández y presentado el 18 de junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis, misma que fue vuelta a presentar el 10 de agosto en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.

En entrevista exclusiva para Infobae México, Díez Gargari abundó sobre su idea y explicó la historia de la denuncia en 2018 y su seguimiento dos años después.

-Vimos su tuit de que Lozoya no alcanza para criterio de oportunidad por el caso de Etileno XXI y de que es menos de lo que usted había denunciado

-Claramente no le alcanza para un criterio de oportunidad porque hay lineamientos que estableció la propia Fiscalía General de la República, desde la época de la Procuraduría pero que siguen aplicando, que son los criterios para la aplicación de criterios para la oportunidad.

Entonces, una de las cosas que se aplica ahí es que para que un criterio de oportunidad aplique el imputado debe aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave, si estos hechos fueron denunciados es que no sólo eran del conocimiento de la Fiscalía desde el 18 de junio del 2018 sino que debían ser investigados, la pregunta hoy es ¿Por qué demonios no se han investigado y por qué la fiscalía consideró que no valía la pena investigar? porque no han hecho gran cosa con mi denuncia y ahora tiene un gran interés en que se investigue. Lo importante es que se investigue y qué bueno que ahora lo vayan a hacer pero lo que sí creo y es mi derecho ciudadano manifestarlo es que esto no le alcanza a Lozoya para esto.

Lo que denuncia este señor me parece que hay cosas que tienen un altísimo nivel general, por ejemplo, parte fundamental de lo que yo denuncié desde 2018, cuando señalé que esta operación lo que permitía ver era cómo había operado el pacto de impunidad entre la administración de Felipe Calderón y la administración de Enrique Peña Nieto, y que esta operación la habían instrumentado de un lado José Antonio Meade y del otro lado Luis Videgaray Caso, por supuesto teniendo en el centro a Lozoya como una figura clave, pero además denuncié con nombre y apellido porque no dije “quien resulte responsable”; entonces, lo que digo es “qué bueno que esté ahí, qué bueno que este tipo de cosas de interés general se discutan abiertamente”, me parece que es un derecho de la sociedad, el derecho de estar informada y a debatir de manera informada sobre este tipo de asuntos, me parece que como sociedad también debemos exigir que se haga justicia.

Paulo Diez Gargari presentó, desde 2018, una denuncia más amplia y más documentada que el testimonio de Lozoya Austin (Foto: Twitter@PDiezG)

-Y que también se haga justicia desde un punto de vista de un empoderamiento ciudadano, porque estamos hablando de que Lozoya era un funcionario de muy alto nivel

-Claro, por supuesto, pero la denuncia de Lozoya me llama la atención que está escrita en un prosa muy pobre. Es decir, la calidad de la escritura la verdad es muy mala y no por criticar el estilo sino que me parece que siendo un documento de tanta importancia para quien lo hizo y teniendo asesoría jurídica adecuada y demás, me parece que el documento desde ahí, da una impresión de debilidad.

Acá los temas son muy importantes, lo que tú dices es importantísimo se trata de que los ciudadanos recuperemos este derecho a la verdad, además ejerzamos nuestro derecho a exigir de que la autoridad cumpla su posición, que se haga justicia pues.

Yo aquí no veo, en la parte de Etileno XXI, no hablo de los otros que no conozco tan a detalle. Lo que yo leí es que no hay nada que no esté incluido en mi denuncia de junio de 2018 , pero además hay mucho que están incluidos en mi denuncia que son fundamentales y que Lozoya simplemente se calla y genera cierta suspicacia. Porque por ejemplo, hay un delito que es muy evidente para mí: el decreto que firman Calderón y Meade para incrementar la tarifa del Impuesto General a la Importación del Polietileno , esto es una barbaridad porque esto es lo que da unidad y consistencia a todo este enjuague que habían pactado las dos administraciones. Se trata de un incremento que iba a empezar a aplicar hasta 2015 cuando ya estuviera en operación la planta de Etileno XXI, y que tenía por efecto y efectivamente fue lo que provocó, desplazar a la competencia de Braskem y deja para quien quisiera importar polietileno le costara más caro y entonces no pudiera competir contra Braskem e Idesa, esa es una cosa realmente grotesca.

La otra que no menciona Lozoya, no sé por qué, es la adjudicación directa del etanoducto , este gasoducto, a través del cual Pemex le iba a transportar el gas etano que tenía que dejarle a Braskem e Idesa y que fue adjudicado directamente en favor de Genova, esta empresa que preside Carlos Rosa Cristal, fue un ex secretario de Comunicaciones y Transporte, y que entre los cargos que ocupó fue haber sido consejero en OHL, junto con Emilio Lozoya, gran amigo de Lozoya.

Fragmento de la denuncia con fecha de junio del 2018 (Foto: Cortesía)

-En cuanto al estancamiento del documento en 2018, no cree que ocurrió por tintes políticos previos a la toma de protesta de López Obrador

-Lo que pasa es lo siguiente, no sé si tú recuerdes pero cuando el presidente estaba en campaña repitió una y otra vez que todas las denuncia penales que estuvieran en curso iban a seguir adelante, entonces pues la verdad es que cuando presento esta denuncia en junio del 2018, abiertamente te lo digo no es que fuera una investigación mía de mucho tiempo sino que algunas medios difundieron públicamente esta información que me parece que había hecho pública Wikileaks o alguien así, donde estaba el contrato de suministro y al ver las cláusulas que tenía, la forma en que se pactó, dije “no hay forma de dejar pasar esto”. Además, estaba este tema súper importante que era el del aumento al impuesto de la importación del polietileno, tema que nadie le había dado la importancia.

También faltaba muy poco tiempo para que Peña Nieto se fuera de los Pinos, y por eso presenté en su momento la denuncia, la denuncia se quedó ahí y entiendo que durante julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2018, la vieja procuraduría no hubiera hecho nada, pero lo que ya no me explico es por qué a partir de diciembre de 2018 y hasta el día de hoy no se hizo nada, aparentemente, con esa carpeta de investigación.

Emilio Lozoya busca el criterio de oportunidad para no pasar tiempo en la cárcel (Foto: REUTERS / Jon Nazca)

Estoy buscando tener audiencia con el fiscal general de la república, entre otras cosas para eso, porque ya se empieza a hablar por ahí en los medios de que a lo mejor había prescrito la acción penal en relación con alguna de las conductas que ahí están denunciadas y aquí lo primero que he dicho yo siempre, no podemos empezar una investigación por el plazo de prescripción. Tenemos que investigar, conocer la verdad y después ver cuáles son las posibilidades que tenemos o los caminos con viabilidad jurídica que nos permite nuestro marco legal. Es decir, si del 18 de junio para acá, hubiera prescrito la acción penal en relación con cualquier delito, entonces hay personas responsables dentro de la FGR que deben ser denunciadas y ser llevadas a juicio.

Además, volver a presentar la denuncia me ha funcionado en muchas otras denuncias que tengo. El sacarlo del área de la competencia de esa subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales y llevarla a la Fiscalía anticorrupción, que además es un área que tiene una vocación mucha más directa con este tipo de hechos que claramente son hechos de corrupción, entonces yo creo que lo que habrá que esperar es ver realmente qué pruebas aporta Lozoya . Lo que sí te puedo decir y que podrás corroborar con el documento de mi denuncia es que no hay, en la parte de Etileno XXI, nada nuevo en la denuncia de Lozoya, nada que no supiera la fiscalía.

(Foto: Cuartoscuro)

-¿No será que tiene algún tinte electoral? porque la maquinaria como que está empezando a operar es la antesala de las elecciones intermedias

-En mi opinión personal, es correcto que este tipo de asuntos que son de un altísimo interés general se discutan abiertamente por la sociedad, me parece que es imposible que un asunto de tal importancia para el país no se politice, y también me parece que en ningún lado del mundo por más civilizado que sea, una noticia o un acontecimiento como estos podría sacarse del tema de los intereses partidistas, pero eso a mí me parece un poco relevante. Lo que me parece es que mientras en el fondo tengamos la seguridad de que se va a hacer justicia, el uso que algunos sectores en la sociedad le quisieran dar, me parece no sé si irrelevante sea la palabra, pero sí me parece natural en una democracia.

Ahora, lo que sí es importante es que la Fiscalía se tiene que cerciorar de que no se afecte la validez del proceso, mientras no se afecte la validez del proceso me parece que los ciudadanos lo que debemos de exigir es la mayor publicidad posible, que genere un auténtico diálogo democrático en la sociedad y exigir que haya justicia, independiente de quien lo quiera usar de una manera u otra, me parece que sean del partido que sea, estos señores que aparecen por aquí recibiendo billetes no tienen ninguna justificación, y me parece que si son de un partido de color café, pues los del partido negro tendrán un interés en hacer valer aquello y hacérselo ver a la sociedad.

Eso es inevitable y me parece que incluso es sano democráticamente, pero debemos de cuidar la parte de la justicia, es decir, de nada nos vamos a quedar en el rollo mediático porque sea menos, sino en la parte mediática o partidista y no vamos a llegamos a tener justicia y no vamos a atacar la impunidad y no vamos a empezar a construir los mecanismos que nos permitan asegurarnos que esto no se va a volver a repetir, a que se repare el daño a la medida de lo posible, entonces sí habremos perdido el tiempo y va a ser un tema que va a generar un frustración social enorme.

