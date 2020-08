PAN aseguró que AMLO y la SEP buscan introducir ideologías comunistas a los programas educativos

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados acusó al Gobierno Federal de intentar inducir “ideologías y pensamientos comunistas” a los estudiantes de nivel básico a través del programa Aprende en Casa, con el que iniciarán el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto.

Así lo afirmó este viernes el diputado Iván Rodríguez a través de un pronunciamiento escrito donde señala que su fracción parlamentaria “teme” por la intervención directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como del titular de la Secretaría de Educación (SEP), Esteban Moctezuma, en los contenidos educativos.

De acuerdo con el legislador del PAN, el propósito es introducir consideraciones políticas y doctrinarias ajenas a los propósitos de la educación y que están fuera de lugar; puso de ejemplo la llamada “Cartilla Moral”, que presentó López Obrador a inicios de 2019, con la que supuestamente quiere “entrar en la mente” de los mexicanos a toda costa.

Para Rodríguez, el presidente está buscando educar a la población, en función de sus sentimientos y creencias particulares, sin importarle si con ello “transgrede la intimidad de las familias”.

Además, insistió que el Gobierno Federal “usa a los niños como ancla”, para instaurar en las familias mexicanas una cultura política en específico, y también para apagar las posturas críticas y objetivas en la opinión pública, sobre el acontecer diario y los resultados de la presente administración.

Expresó que “hay un interés siniestro político” por “adiestrar” a la población conforme al pensamiento particular del mandatario federal y su partido político.

Eso no lo va a permitir Acción Nacional, aún hay tiempo para conocer los contenidos y los planes de trabajo que tiene la SEP para los niños y jóvenes, ojalá exista un planteamiento sólido que no sólo beneficie a los estudiantes, sino también forme a futuros profesionales con identidad propia y no inducida en la historia de Morena y el Presidente López Obrador