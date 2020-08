Su celular contenía más de 10,000 imágenes sexuales: un agente especial testificó en contra de Naasón Joaquín

El juez a cargo del caso deberá decidir en los próximos días si el líder religioso puede seguir su proceso en libertad con una fianza de hasta 50 millones de dólares (Foto: AFP)

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, está en el medio de una audiencia en la que enfrenta 36 cargos de abuso sexual, actos lascivos contra un menor, conspiración y tráfico sexual, acusado por la Fiscalía de California, Estados Unidos.

Durante la segunda audiencia por la decisión a continuar su proceso en libertad bajo fianza, las autoridades norteamericanas presentaron a uno de los detectives especiales que trabajaron en el caso durante 2019, cuando fue desestimado, de acuerdo con los reportes de Univisión.

El agente Troy Holmes, indicó el medio, aseguró que una de las cinco testigos principales, identificada como Jane Doe 4, compartió con la Fiscalía varias conversaciones que sostuvo con Naasón Joaquín por mensajes de texto.

Indicaron, además, que en dichos mensajes García planteó utilizar drogas y alcohol para convencer a las presuntas víctimas de los supuestos delitos sexuales cometidos por el líder religioso. Por otra parte, Jane Doe 4′ describió los abusos sexuales, de acuerdo con el agente especial Holmes.

Su celular contenía más de 10,000 imágenes sexuales: agente especial testificó en contra de Naasón Joaquón (Foto: Ulises Ruiz / AFP )

Holes testificó bajo juramento que las pruebas presentadas por la presunta víctima revelan que Naasón Joaquín supuestamente discutió a cerda de “utilizar Ruffys para drogar a las víctimas para que no recuerden lo que les pasó”, de acuerdo con los reportes del reportero Isaías Alvarado.

Sin embargo, la defensa alegó que la Fiscalía le ofreció inmunidad a la testigo a cambio de las evidencias, además de asegurar que dichas conversaciones no fueron encontradas en el iPhone de Naasón Joaquín.

Holmes, por su parte, insistió en que la conversación fue analizada por los expertos en el tema, quienes compararon los términos y lenguaje utilizados en la conversación, los cuales dedujeron que son similares en naturaleza. Destacó que quien envió los mensajes usaba palabras como “Hijo de Dios” o “Apostol”.

Además, reveló que dentro del iPhone que le fue decomisado en el aeropuerto de Los Ángeles al momento de su arresto, así como diferentes dispositivos electrónicos supuestamente de su propiedad, encontraron más de 10,000 imágenes sexuales. Algunas, dijo el agente, podrían ser catalogadas como pornografía infantil.

Dentro de las recientes acusaciones en contra de García, la oficina del fiscal citó a cinco supuestas víctimas, una más en comparación con el proceso anterior. Esta vez se añadió una nueva presunta presentada como Jane Doe 5, quien reveló haber sufrido abusos por parte de Naasón Joaquín en un periodo de febrero de 2016 a noviembre de 2017, de acuerdo con la información obtenida por el semanario Proceso.

Dentro de las recientes acusaciones en contra de García, la oficina del fiscal citó a cinco supuestas víctimas, una más en comparación con el proceso anterior (Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

El abril de 2020, derivado de una falla técnica en el proceso penal en contra de Naasón Joaquín García, éste ganó una apelación, pues la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California determinó que el Tribunal Superior no cumplió con ofrecerle un juicio expedito dentro de los primeros días en los que se le agregaron los cargos penales.

Las autoridades de impartición de justicia determinaron que el fallo a favor de García fue por motivos de procedimiento y no de fondo, lo que significa que, en este caso, no se consideró su culpabilidad o no, de los delitos señalados por la fiscalía.

En los siguientes días el juez a cargo del caso solicitó tiempo para estudiar los informes y finamente tomar una decisión alrededor de la libertad condicional del acusado, de acuerdo con El Universal. La fianza, indicó el medio, podría alcanzar una cifra de hasta 50 millones de dólares.

Naasón es líder de una secta religiosa conocida como La Luz del Mundo, en la que se autoproclama “Apóstol”, con sede en Guadalajara, Jalisco (Foto: Reuters)

El líder religioso, detenido el 3 de junio de 2019, está acusado de dirigir una operación de abuso a niños y explotación sexual, junto con otras tres colaboradoras, una de ellas Susana Medina, quien se encuentra en libertad condicional tras pagar una fianza de USD 150, 000.

Naasón es líder de una secta religiosa conocida como La Luz del Mundo, en la que se autoproclama “Apóstol”, con sede en Guadalajara, Jalisco, misma que cuenta con más de un millón de seguidores declarados tanto en territorio mexicano como en los Estados Unidos de Norteamérica.

