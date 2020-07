Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, habló sobre el COVID-19 en México: “Tiene una situación muy seria”

Video: Televisa.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NAID, por sus siglas en inglés), está al pendiente del curso de la pandemia de COVID-19 en México. Por ello, insistió en el uso del cubrebocas como un elemento auxiliar para prevenir los contagios de coronavirus.

Durante una entrevista con Noticieros Televisa, el principal epidemiólogo de EEUU comentó que el momento que atraviesa el país es sumamente difícil, el cual se complica debido a que no se cuenta con los recursos suficientes para realizar los exámenes necesarios y rastrear a las personas contagiadas.

“Es claro que México tiene una situación muy seria, como lo sabemos nada más con las cifras. No tiene muchos de los activos e instalaciones de pruebas para hacer el tipo de identificación, aislamiento y rastreo de contactos”, explicó el especialista en enfermedades infecciosas.

Ante este panorama, Fauci recomendó llevar a cabo “acciones fundamentales que son relativamente fáciles de hacer”, en las cuales también ha insistido para los estadounidenses, como el uso de cubrebocas, evitar la congregación de multitudes y el frecuente lavado de manos para bajar el índice de infecciones.

Sin embargo, el doctor Fauci acotó sus recomendaciones atendiendo el contexto de la economía mexicana, pues mencionó que tiene conocimiento de que en muchos de los empleos es complicado mantener las medidas de sana distancia y por ello volvió a destacar la relevancia de la utilización del cubrebocas.

En México, el escenario respecto al uso de las mascarillas faciales desde el discurso oficial ha sido ambivalente. Por un lado, el presidente López Obrador ha referido que no existen evidencias científicas de su eficacia para evitar los contagios de la enfermedad y también ha dicho que no lo porta si no es un requisito en los lugares que visita.

Por el otro, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha recomendado su uso “sólo en espacios cerrados y donde no se pueda guardar la sana distancia”, como una medida complementaria a otras, entre ellas el lavado de las manos, el estornudo de etiqueta y respetar la sana distancia entre las personas.

Desde la perspectiva del funcionario de salud, estos aditamentos son útiles para disminuir la propagación de partículas. Incluso ha mencionado que su utilización comunitaria puede contribuir a reducir la probabilidad de que una persona contagie a otras.

“No hay ninguna resistencia al cubrebocas, es muy importante que no se confunda como si hubiera dos bandos, los favorecedores y los enemigos. Pensarlo así es una distracción, una confusión”, comentó el vocero del sistema de salud en México.

En este sentido, el doctor Anthony Fauci resaltó durante otra entrevista la necesidad de proteger los ojos de las personas además de continuar llevando una mascarilla que cubra la boca y la nariz, pues esto complementa las medidas de prevención frente al virus Sars-CoV-2.

“Teóricamente deberías proteger todas las superficies de la mucosa [ojos, nariz, boca], así que si tienes gafas o un protector ocular, debes usarlo. No está recomendado universalmente, pero si realmente quieres estar completamente protegido, deberías usarlo si puedes”, dijo en una entrevista con ABC News

En la charla con el medio mexicano, Fauci concluyó diciendo que la relación entre los dos países es muy importante, en principio por su cercanía geográfica. Por lo tanto, mencionó que “tenemos que adoptar la actitud de que en esto estamos metidos todos juntos y si las cosas van bien en Estados Unidos, irán mejor en México; si van mejor en México, eso ayuda a Estados Unidos”.

