Navarrete Prida es acusado de amenazar a un exfuncionario de Chihuahua para encubrir a César Duarte

El exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, aseguró que Alfonso Navarrete Prida, exsecretario de gobernación del sexenio de Enrique Peña Nieto, le hizo de manera personal la petición de retractarse de sus acusaciones contra el exgobernador de dicha entidad, César Duarte, así como de las que hizo en contra del exsecretario General Adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez, por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a las campañas de ese partido.

Todo esto, según señala el Reforma, apareció en una declaración hecha ante la Fiscalía de Chihuahua el pasado 25 de mayo. Jaime Herrera, considerado ahora el principal testigo de ese caso, indicó que Navarrete Prida lo citó en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado 6 de febrero de 2018, donde se le ofreció un criterio de oportunidad.

”Derivado de que no cambié mi declaración, que originó la detención de Alejandro Gutiérrez, el 9 de febrero de 2018 me iniciaron una investigación en la entonces PGR. Y en esos días me dijeron que la PGR tenía la instrucción de ir por mí a como diera lugar, y que se iban a ir por mi familia”, reveló Herrera. Además indicó que las amenazas en su contra continuaron hasta que acabó el periodo del gobierno de Peña Nieto, hasta la salida de Alberto Elías Beltrán de la PGR, el 1 de diciembre de 2018.

Todo lo declarado por Jaime Herrera fue publicado el pasado 24 de julio en la Corte para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, dentro del proceso de extradición que se está llevando a cabo en contra de César Duarte.

Por otro lado, señala dicho diario, durante una comparecencia ante el Senado de la República, el 16 de octubre 2018, Navarrete Prida apuntó que los delitos de los que se le acusaba a César Duarte no eran graves y que podía enfrentar su proceso en libertad. Lo anterior pese a que el exgobernador de Chihuahua contaba ya con 12 solicitudes de extradición.

Previamente, también en 2018, pero en marzo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) concluyó no ejercer acción penal en contra Duarte ni de Herrera Corral por posible lavado de dinero y fraude fiscal. Además también sacaron la acusación contra Alejandro Gutiérrez del ámbito estatal.

Después en agosto del mismo año, indica Reforma, se desistió del cargo de peculado de 250 millones de pesos, aunque el asunto todavía está en litigio, pues la Corte revisa los amparos del estado de Chihuahua contra esa determinación.

Por otro lado las autoridades de Estados Unidos le solicitarán a la Corte Federal de Miami, en el estado de Florida, que César Duarte, quien está acusado de varios delitos incluidos corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos para campañas electorales, no sea liberado bajo fianza porque considera que es un riesgo de fuga.

“No puede demostrar” que “no posa riesgo de fuga o peligro para la comunidad”, detalló el fiscal de Estados Unidos que está encargado del caso, Jason Wu, en la moción de 27 páginas que será valorada por la jueza y a la que la agencia EFE tuvo acceso.

Duarte, por lo tanto, tendrá que enfrentarse a esta moción el próximo jueves 30 de julio, fecha que la jueza federal Lauren F. Louis marcó para la audiencia que abordará el pedido de libertad bajo fianza del ex mandatario estatal de Chihuahua.

El expolítico se encuentra detenido en Miami desde hace varias semanas y las autoridades de Chihuahua han solicitado su extradición para que sea juzgado en su tierra natal. Por ahora, permanece en el Centro de Detención Federal de Miami.

