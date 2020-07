Además de la Seguridad Pública, estas son las nuevas tareas que ha encomendado la 4T a las Fuerzas Armadas

Regresar el ejército a sus cuarteles fue uno de los ejes de Andrés Manuel López Obrador durante sus campañas presidenciales (Foto: EFE/José Pazos)

Regresar el ejército a sus cuarteles fue uno de los ejes de Andrés Manuel López Obrador durante sus campañas presidenciales, pero ahora los agentes de las fuerzas armadas federales tienen más tareas y se han involucrado más con la sociedad.

Tanto los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como de la Secretaría de Marina han sido uno de los grandes apoyos de Obrador en la lucha contra el crimen organizado, e incluso forman parte de sus mega obras como es el caso del Aeropuerto que se levanta en la base aérea de Santa Lucía.

De acuerdo con El Universal, son 13 las nuevas tareas que se les ha encomendado a las fuerzas armadas durante el nuevo sexenio, mismas que durante los anteriores dedicaron sus esfuerzos a combatir el narcotráfico.

La más reciente tarea encomendada al Ejército y la Marina es el control de las aduanas marítimas o terrestres, así como de los aeropuertos del país. El presidente aseguró durante una de sus conferencias mañaneras, ahora desde Manzanillo, que será un paso importante en el combate al tráfico de drogas.

Sin embargo, ya eran responsables también de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, donde actualmente se han desplegado alrededor de 925 elementos, entre ingenieros militares y especialistas.

Aunado a esto, también forman parte de la construcción de las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, lo mismo que en dos tramos del Tren Maya; los cuarteles de la Guardia Nacional; la remodelación de 32 hospitales y la atención de civiles por la enfermedad COVID-19 en sus instalaciones, de acuerdo con los reporteros Alexis Otiz y Manuel Espino.

Además, desde los primeras días del gobierno de Andrés Manuel fueron parte de la estrategia en contra de los huachicoleros que roban combustibles a Pemex; sin olvidar que la Guardia Nacional fue parte de la estrategia para frena la migración al sur de México.

Es precisamente en esa última actividad donde se han destinado más elementos de las Fuerzas Armadas. 8,850 personas son parte del Plan Migrante en las fronteras norte y sur.

Por otra parte, han servido de apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; se encargan de la distribución de fertilizantes, así como de la entrega de recursos de distintos programas sociales, incluso la reforestación en viveros propoios o la capacitación de jóvenes en compañías regionales aseguró El Universal.

Andrés Manuel López Obrador, por su parte, aseguró durante una de sus conferencias de prensa mañaneras desde Palacio Nacional que el país necesita de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de inseguridad y violencia.

Aseguró, además, que seguirá insistiendo con mantener al Ejército y la Marina en las tareas de la Seguridad Pública, pues está convencido de que es necesario, además de no causarle problemas de conciencia.

“No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país”, aclaró el presidente mexicano.

Por otra parte, consideró que las críticas a esa medida son de “de mala fe” y faltó información, puesto que dicha reforma la aprobaron en el Congreso y en el Senado hace seis meses.

López Obrador pidió “que depongan su actitud nuestros adversarios, que piensen en el interés general, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán de lucro lo que en verdad no tiene valor”, solicitó.

