Quién es Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña en aparecer en la portada de Vogue México

Desde pequeña, la joven oaxaqueña se interesó en el mundo de la moda y el modelaje (Foto: Instagram@ karenespinosavega)

Desde los 14 años, la modelo oaxaqueña Karen Vega se medía los vestidos que confeccionaba la esposa de su abuelo para una firma local de moda. En ese momento se dio cuenta de que era una actividad que le llamaba la atención y con la que se sentía cómoda.

La curiosidad la empujó a investigar y a introducirse cada vez más en el mundo de la moda. Hoy, a sus 18 años, Karen Vega es la imagen de la revista Vogue México en su edición de julio.

La primera modelo oaxaqueña en aparecer en la llamada “Biblia de la moda”, fue fotografiada por Dorian Ulises López Macías. Sin embargo, antes de concretar este logro en su carrera, Karen Vega posó para otras cámaras, ganando espacios en el competido mundo del modelaje.

Karen Vega es la portada de julio de la revista Vogue (Foto: Intagram@karenespinosavega)

Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ubicada en la región de Valles Centrales. En este lugar recibió una invitación del director creativo y diseñador oaxaqueño Pompi García y del fotógrafo Enrique Leyva para participar en una producción que se llamó “Realismo mágico”.

“Ellos tenían la idea de mostrar más piel morena y nativa en sus proyectos, y les pareció que yo podría ayudarlos a complementar las imágenes que tenían pensadas. Me sentí muy emocionada porque siempre me han gustado las fotos, pero siempre me las había hecho informalmente.”, dijo Karen Vega a la revista Vogue México.

Karen Vega en su primer proyecto profesional llamado "Realismo mágico" (Foto: Instagram@ karenespinosavega)

Relata que éste fue su primer proyecto profesional, por lo que se sentía muy nerviosa. La producción causó impresión en ella, pues se percató de toda la gente y equipo involucrados (peinadores, maquillistas, vestidos, locaciones, entre otros).

“Aunque estaba nerviosa y descubriendo nuevas cosas, por dentro me sentía muy capaz de que podía hacerlo y, además, todos me echaban muchas porras y me daban confianza.”, comentó.

La modelo oaxaqueña se unió a una agencia recién creada llamada "Talento Espina"; ésta fue su plataforma para recibir ofertas de trabajo (Foto: Instagram@ karenespinosavega)

Después de esta experiencia, Karen Vega supo que el modelaje era algo que quería desarrollar, por lo que decidió unirse a la agencia de modelos recién creada por García y Leyva llamada “Talento Espina”. Fue a través de esta plataforma que la oaxaqueña recibió un llamado de la firma mexicana Barragán para que participara en su desfile Otoño-Invierno en la Ciudad de México. En la entrevista para la revista de la que ahora es portada, señaló:

Al principio sí hubo mucha duda sobre mi participación, porque aunque era una oportunidad muy bonita, el traslado y la confianza de mis padres para salir fue difícil, ya que era la primera vez que salía de Oaxaca

No obstante, acompañada de su hermano mayor, Karen asistió al desfile en el que conoció otra cara del modelaje. Señaló que sintió confianza, pues se trató de un ambiente amigable y respetuoso. “Agradezco que mi primera experiencia haya sido así porque me dio mucha energía para seguir y creer que mi sueño sí lo puedo lograr”, destacó.

Karen Vega es originaria de la ciudad de Oaxaca de Juárez, ubicada en la región de Valles Centrales (Foto: Instagram@ karenespinosavega)

Las mujeres del sur de México

En la entrevista que el número de moda realizó a la oaxaqueña, señaló que “por mucho tiempo se han puesto estándares muy altos para el modelaje en México”. Esta cuestión, dijo, no permite que las personas que no cumplen con esas características como la estatura, color de piel o talla requeridos, tengan la oportunidad de verse representadas en los medios.

Mi granito de arena sería poner en la mira a la mujer sureña, nuestras historias, de dónde venimos para que más que modelos de fotos, también podamos ser inspiración de otro tipo

Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Óscar en 2018 por su papel protagónico en la película Roma, fue la inspiración de Karen para ser ahora ella la de más jóvenes en el sur del país.

Cuando vi a Yalitza en la portada de Vogue, también fue una señal y ahora sé que yo podría ser esa señal para más chicas si sigo trabajando duro y siendo agradecida

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Yalitza Aparicio recibió invitación para integrarse a la Academia de Hollywood

Yalitza Aparicio con Infobae: en México “hemos normalizado” el racismo y el clasismo

“Estoy aquí trabajando para hacer a mi país menos racista”: Yalitza Aparicio debutó como columnista del New York Times