“Afirmar que ‘Sembrando Vida’ no genera empleo formal no es clasista”: Denise Dresser defendió su comentario sobre Macuspana

La politóloga mexicana Denise Dresser nuevamente es el blanco de severas críticas en redes sociales. Esta vez por sus dichos sobre “Sembrando Vida”, uno de los programas estandarte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su 4T.

Todo inició a raíz de una declaración que hizo López Obrador el pasado 15 de junio en visita al municipio de Perote, Veracruz, donde recorrió viveros del programa Sembrando Vida. En su mensaje, aseguró que ni la empresa automovilística Ford podría llevar a ese estado más empleos que Sembrando Vida, proyecto de la Secretaría de Bienestar que “busca incentivar a los trabajadores agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, por medio de la entrega de apoyo económico, apoyos en especie y acompañamiento técnico”, según dicha dependencia.

“Tenemos la tierra y tenemos el conocimiento de los campesinos y ahora contamos también con el presupuesto, este programa este año significa una inversión que no es un gasto de 26 mil millones de pesos, pero fíjense, con 26 mil millones y más de 400 mil empleos (...) Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían, si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford, no se generarían los 68 mil empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz”.

Ahí es donde apareció Denise Dresser, quien reclamó que dicho programa no crea condiciones para que los pobladores salgan de la pobreza, por ejemplo al no promover la movilidad social. “¿Por qué su visión no va más allá de Macuspana?”, cuestionó haciendo referencia al pueblo tabasqueño de poco menos de 80,000 habitantes, de cual AMLO es originario.

Posteriormente empezaron las críticas a la escritora. Una de ellas de un periodista mexicano, Álvaro Delgado, quien interpretó su postura como un desprecio al pueblo al que se refirió: “Macuspana, emblema del atraso, según @DeniseDresserG”, tuiteó.

En una especie de “dimes y diretes”, la politóloga le contestó: “Amarras navajas innecesariamente”, explicando que su tuit era una reacción a una afirmación cuestionable del presidente sobre cómo el programa “Sembrando Vida” crearía más empleos que Ford. “¿Qué tipo de empleos? ¿Con qué sueldo/prestaciones?”, insistió, subrayando que los de ese programa no eran empleos formales.

Sin embargo, Delgado volvió a fijar su atención en la mención del pueblo tabasqueño. “No pretendo ‘amarrar navajas’ a nadie, @DeniseDresserG. Sólo me llamó la atención tu desprecio. ¿A qué viene eso de la ‘visión más allá de Macuspana’?, señaló en el último de los tuits de esa conversación.

Precisamente por la referencia al pueblo natal del presidente, muchos usuarios incluso tacharon de clasista a Dresser, echándole en cara cosas como sus estudios en Princeton, alegando que “no conoce el México más profundo”. También la acusaron de despreciar y menospreciar al sector campesino –oficio al que se dedica una gran parte de la población de Macuspana– . “Creer que las personas de campo no pueden aspirar a un mejor nivel social es el clasismo que emana de la señora”, afirmaba una usuaria.

Y a las acusaciones de clasista, este miércoles, también a través de Twitter, Dresser contestó: “Afirmar que ‘Sembrando Vida’ no genera empleo formal no es clasista. Afirmar que seguir condenando a millones a la pobreza rural vía políticas que no generan movilidad social no es clasista. Aspirar a que Mx sea más próspero/equitativo para todos no es clasista; es idealista”.

Por otro lado, no es la primera vez que el programa Sembrando Vida genera quejas o acusaciones. A principios de junio el diario El Universal reportó que, a un año de la puesta en marcha del programa social estrella de la actual administración, había testimonios de más de 230,000 beneficiarios que denunciaban, extorsiones, historias de semillas dadas después de la temporada de lluvias, falta de agua, siembras en sequía, plantas muertas, falta de insumos, de herramientas y tala de árboles, por parte del personal que lo llevaba a cabo.

