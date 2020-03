“La tercera es la unidad del pueblo de México no estamos divididos, hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, en la élites, abajo el pueblo está unido, y puedo decir feliz, feliz, feliz, aunque se piense de otra manera, porque yo ando abajo a ras de tierra y se cual es el ánimo del pueblo, no hay malestar en contra del gobierno , no hay lo que se decía antes mal humor social, no existe eso, aunque han querido los conservadores alentar la división polarizar no han podido ni podrán , entonces esto ayuda mucho que se mantenga esta unidad y llamo a la unidad”, indicó.