El abogado también recordó que había personas que también tenían autoridad sobre él, además que anunció que se pedirá que comparezcan en las audiencias ex funcionarios públicos, los que sean necesarios. Sin citar nombres o cargos, Coello dejó entrever que podrían ser los ex directores de la Secretaría de Energía, Hacienda, incluso el ex presidente Peña Nieto.