“Se separaba lo penal de lo civil, entonces era acusarlo por un delito penal pero el dinero se tenía que litigar en el terreno de lo civil, y al final se le terminaba regresando el dinero, y como dicen los abogados, no es para recordar el artículo, pero no era delito grave la corrupción, también esto es muy importante, porque este dinero no solo proviene , lo que se está recuperando, de la delincuencia común, también proviene de la delincuencia de cuello de blanco”, agregó el mandatario.