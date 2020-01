“Yo lo dije en su momento cuando estaba el juicio contra `El Chapo´, yo dije este es un show. El Cártel de Sinaloa puede dormir perfectamente tranquilo y sin necesidad `El Chapo´, porque él no es un elemento indispensable del cártel. De este hombre nadie podría decir que es el jefe del Cártel de Sinaloa, porque este hombre ingenioso, simpático como la gente o las series de televisión lo quisieron retratar no existe. Es un hombre que no tiene la capacidad para dirigir el destino de una organización criminal que tiene presencia en el 70% del planeta, estamos hablando de mitos, que se repiten en todos lados, pero yo soy una periodista que ha investigado para desmantelarlos", señaló Hernández.