“Corresponde a la fiscalía, y ya está la investigación de este asunto en Estados Unidos, nosotros cooperamos, lo que nosotros no vamos a hacer y esto es una garantía, es que no vamos a proteger a nadie, no vamos a ser tapadera de nadie, y decir las cosas como son, y en toda esta investigación se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México, y los gobiernos extranjeros. Porque a ver, lo de Rápido y Furioso ¿no fue convenido?, ¿no fue un acuerdo?”.