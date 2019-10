La mayoría de estos juguetes vienen con una descripción que relata su origen demoníaco, y en el caso del oso de peluche la descripción decía: “Este oso fue encontrado en el armario de la casa de una anciana. Ella no tiene hijos ni familia cercana. No tiene idea de dónde vino o cómo llegó allí. No se encontraron otros juguetes o artículos para niños en el hogar. No lo miraría por mucho tiempo si fuera tú”.