“Personalmente pienso que hubo billete en la liberación de el hijo de “El Chapo", yo no sé si será para bien o para mal, pero pues si van por él, debieron agarrarlo, por qué no lo hicieron, entonces. El llamado que haría al presidente es que prepare a su equipo y que actúe con sabiduría e inteligencia, que se preparen, porque yo creo que no lo estaban”, dijo al referirse al operativo fallido en el que se aprehendió e inexplicablemente se liberó a Ovidio Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).