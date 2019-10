“Es lo peor, la parte de decirle a uno de los participantes, niños o niñas ‘ya no vas a estar en la competencia’, es lo peor. A mi realmente me hacía sentir muy mal. De verdad sufrimos mucho y entre nosotros nos preguntábamos qué hacer. Les explicábamos que ese era el formato, no te podías quedar con todos, realmente no se puede. La mayoría de ellos lo entendía muy bien, pero obviamente les quedaba la carita de ‘ya se acabó’. Esa es la parte que no me gustaba del programa”, aseguró “la novia de América”.