“En otros cárteles han tenido a jefes que son fuertes, en el Jalisco “El Mencho” es un dictador adentro del cártel, no quiere a nadie fuerte porque no quiere amenazas contra él y su liderazgo. Su familia no tienen el poder ni el respeto del resto de los miembros del cártel y son como los ‘chapitos’, que no se quieren ensuciar”, agregó Vigil.