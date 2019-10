El ex mandatario panista aseguró que su pensión es de “130 mil pesos” al mes, y no cinco millones de pesos como lo ha señalado López Obrador. Más tarde, aseguró que aunque podría acudir a las autoridades para evitar que se la cancelen, no lo piensa hacer, porque si el tabasqueño toma esa medida para que a México le vaya bien, “que cuente con mi pensión”.