“Yo no me doy cuenta de que iba a entrar en la facultad de medicina hasta que no estaba ya en mi último año en Berkeley. Apliqué a la facultad de medicina a ciegas y me fascinó, después me aceptan en Harvard y ahora aquí estoy. Yo no tenía amigos neurocirujanos, no tenía familiares médicos, pero me fascinaba el cerebro, que es la frontera inexplorada del hombre”, detalló el médico para Hola Cultura.