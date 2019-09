“Están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación, no somos un gobierno represor. Nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos, este no es un gobierno autoritario, por lo mismo pedimos que nos ayuden, que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico”.