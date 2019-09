“Es un impuesto negativo porque a los clientes no les gusta que les suban los precios. A lo mejor si los suben entre 3 o 5 pesos no es mucho el impacto, pero el impuesto no serán 5 pesos, pero que se cobre impuestos sube mucho los costos y para ti la venta es menor”, insiste Espinosa Bustamante. “Es mi único ingreso”.