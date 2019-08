"Me animé a dar algunos cuántos pasos, decir unas cuántas cosas y el hecho de recibir el mensaje que había quedado dentro de Cambiando Modelos, fue de '¡wow, no me lo esperaba!'. Estoy muy emocionado y se me hace padrísimo que tomen en cuenta a gente con discapacidad, es algo realmente padre incluirla en algo que es la moda".