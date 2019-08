De esto y de aquello *** En septiembre inicia el periodo ordinario del Congreso de la Unión y uno de los pendientes es la reforma a la Ley General de Salud sobre el uso de la marihuana, no sólo medicinal, sino lúdico. No hay vuelta de hoja, es orden de la Suprema Corte, pese a las divergencias de opiniones entre Poderes, por lo que no se antoja un debate cordial, aunque necesario y que forzosamente implicaría la revisión del sistema financiero.