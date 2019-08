La ex ejecutiva de Cambridge, Brittany Kaiser, reveló partes de su calendario en "The Great Hack", que sigue la participación de la empresa en la elección del presidente Donald Trump y en la campaña del Reino Unido "Leave EU". Su agenda también muestra franjas horarias para la unidad Banamex de Citigroup Inc. y Grupo Modelo SAB, así como para el centro de estudios del expresidente Vicente Fox, Centro Fox, y para el ex partido gobernante de México, conocido como el PRI (Partido Revolucionario Institucional).