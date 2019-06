"El apóstol no está solo. No importa lo que dure, sea un día o dos, nosotros aquí vamos a estar, vamos a estar aquí orando, esperando. No dejaremos que Satanás gane. Estamos unidos, no dudamos", dijo a Infobae México una integrante de la membresía (así se le nombra a la comunidad de fieles) de la iglesia La Luz del Mundo.