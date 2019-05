"El reconocimiento de la gente, el aplauso en las giras. En una de esas giras me acuerdo que bajamos y la gente se te acerca y te pide el autógrafo. Entre la multitud una niña chiquitita me jaló la falda y me dijo: 'oye, oye, dime ¿qué hago yo? quiero bailar como tú. Dime, ¿dime qué hago? ¿a dónde voy?'. Y ¿cómo haces tú para decirle ven te agarro, te llevo, te beco y te hago una bailarina? Eso es lo que yo hubiera querido hacer, sin embargo no tengo los medios, somos una compañía independiente que no tenemos ningún subsidio y todo ha sido a base de nuestro trabajo", reiteró.