"El buen juez por su casa empieza y tenemos que erradicar esta práctica perversa. Yo a los que no saben inglés –yo incluido– les digo que outsourcing quiere decir: Te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga ni siquiera el reconocimiento una relación laboral", puntualizó Noroña.