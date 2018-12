El funcionario defendió la creación de la Guardia Nacional y pidió no comparar al gobierno que encabeza López Obrador con los anteriores pues lo respaldan 30 millones de votos, "no somos iguales, no nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad que les negaron las urnas. Repito,no somos iguales. Tampoco nos comparen con quienes ofrecieron que la lucha contra el narco sería una etapa breve y gloriosa.", dijo Alfonso Durazo