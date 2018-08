"Le decían que allá no querían los colombianos, a los negros, por el racismo no los querían allá, entonces yo no entiendo, no sé por qué me le hicieron eso, la muerte que me le dieron no era justa, él no era un violador, no era un narcotraficante, nada para que lo mataran así", dijo Beatriz Cardona, esposa de la víctima, a Noticias Caracol.