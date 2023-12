Alerta por la crecida del Río de la Plata: calles inundadas, familias evacuadas y municipios en estado de alerta

Inundaciones 19-12 / Hipodromo

En las últimas horas de la noche de este lunes comenzaron a registrarse inundaciones en calles de varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires a raíz de la crecida del Río de la Plata que, según informó el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), se espera que las aguas alcancen alturas superiores a los tres metros. Hay anegamientos en Quilmes y Avellaneda, municipios en estado de alerta y el Ministerio de Defensa adelantó que estarán a disposición para llevar adelante tareas logísticas y de contención ante la posibilidad que se agrave el cuadro de situación.

Te puede interesar: Cuáles son las bases científicas de la crisis climática y el papel fundamental de los Estados para contenerla

El SHN comunicó pasadas las 20 horas que la crecida del río que se registaría durante la noche y la madrugada de este martes en la Ciudad y el conurbano bonaerense se ubicará “dos metros sobre los valores indicados en las tablas de marea”. Además, sigue vigente un aviso para la Costa Atlántica bonaerense, que comprende desde Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú.

Inundaciones en la zona del Hipódromo de Palermo (Franco Fafasuli)

En el Puerto de La Plata se estimaba que el agua alcance los 3.50 metros a las 22 horas; los 3.70 metros a las cero horas en el Puerto de Buenos Aires y alrededor de la 1 de la mañana en San Fernando el agua llega a los 3.80 metros. Por lo pronto, en el barrio porteño de Palermo, en Olivos, en Ensenada y en Tigre ya hay calles inundadas producto de la crecida. En redes sociales circulan videos de cómo el agua avanza en zonas peatonales, comienza a cubrir los neumáticos de los autos y en algunos casos ingresa a viviendas.

Inundaciones en Hipodromo de Palermo

Minutos antes de las 23 horas, el Ministerio de Defensa anunció que “ante posibles eventos como sudestada e inundaciones, los elementos de las Fuerzas Armadas correspondientes se encuentran listos para la aplicación de procedimientos y capacidades logísticas de atención y ayuda”.

La crecida del Río de la Plata supera los tres metros

En Ensenada, el gobierno municipal informó que más de 50 unidades se encuentran trabajando en la localidad de Punta Lara para asistir a “nuestros vecinos y vecinas en el marco del operativo de contención”. Debido a la situación, 70 personas tuvieron que ser evacuadas y “se encuentran en el Polideportivo de la localidad asistidos por trabajadores municipales”. “Las más de 50 unidades continuarán trabajando atendiendo a quienes lo requieran y hasta que se consume el regreso de los vecinos a sus domicilios”, precisó el gobierno local.

Inundaciones en Tigre

En la misma sintonía, el municipio de Tigre indicó que se encuentran en funcionamiento “las postas de emergencias para asistir a los vecinos y vecinas durante esta noche de sudestada”. Al respecto del alerta que indica que en la zona el agua alcanzaría los 3.70 metros a las 2 de la madrugada del martes, se solicitó a la población “tomar los recaudos pertinentes” y se puso a disposición el playón de la estación Tigre para dejar los autos.

Inundaciones en Olivos

Desde el SHN llamaron a tener precaución al momento de circular por las calles y avenidas de la zona ribereña, como por ejemplo Costanera, Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador, ya que se podrían producir anegamientos. En tanto, se esperan vientos del sudeste que, de acuerdo al SMN, serían superiores a los 50 kilómetros por hora.

Te puede interesar: Quién era Hernán Damián Costa, el hombre que fue fusilado por motochorros en Quilmes

Quilmes, otra de las localidades afectadas luego que el río superase los 2 metros de altura, el municipio recomendó evitar sacar la basura, no acercarse a postes ni cables caídos y no circular por calles ni zonas anegadas. Además, se informaron los números de emergencias: 103 - DEFENSA CIVIL; 107 - SAME; 911 - POLICIA; 147 - SEGURIDAD CIUDADANA; 100 - BOMBEROS.

En Ensenada hay 70 personas evacuadas

Desde el gobierno porteño también señalaron que disponen de 18 unidades preparadas y desplegadas para actuar en emergencias, situadas en estos lugares: Barrio Mitre (Posta y Arias), Defensa Civil; Roque Pérez y García del Río, Defensa Civil; Trayecto por avenida de los Constituyentes, La Pampa, avenida Cabildo y avenida Monroe, Defensa Civil; Bajo Nivel Salguero (Salguero y Chonino), Guardia de Auxilio; Cramer y avenida Elcano (Puente), Cuerpo de Bomberos; García del Río y avenida Cabildo, Cuerpo de Bomberos.

El Municipio de Tigre en estado de alerta

Asimismo, se encuentran en Blanco Encalada y avenida Balbín, Cuerpo de Bomberos; La Pampa y Burela, Cuerpo de Bomberos; Avenida Balbín y Estomba, Cuerpo de Bomberos; Barrio Mitre (Arias al 3700 y Melián), Cuerpo de Bomberos; Recorrido por Necochea y avenida Almirante Brown, Cuerpo de Bomberos; Recorrido por Hernandarias y avenida Regimiento Patricios, Cuerpo de Bomberos.

Te puede interesar: Crimen en Quilmes: Mayra Mendoza pidió al Gobierno nacional más refuerzos federales

Adicionalmente, en Avenida Iriarte y Santa Magdalena, Bomberos Voluntarios y Vuelta de Rocha; Avenida Iriarte al 3500, Bomberos Voluntarios de Nueva Pompeya-Barracas; Asentamiento Rodrigo Bueno, Bomberos Voluntarios de San Telmo; Caboto y Lamadrid, Bomberos Voluntarios de La Boca; Villa Soldati, Bomberos Voluntarios de Villa Soldati; y Barrio Mitre (Posta y Arias), Logística.

(Franco Fafasuli)

Está previsto que en la Ciudad haya -durante la madrugada- ráfagas del sudeste de 40 a 60 kilómetros por hora, acompañado de algunas precipitaciones.

En cuanto a la costa atlántica bonaerense, el alerta del SHN estima:

- Puerto de Mar del Plata 2,90 metros a partir de las 11

- Santa Teresita 2,80 metros las 13:30

El Servicio de Hidrografía Naval indicó que monitorea la situación y emitirá actualizaciones periódicas para informar a la población sobre la evolución de la crecida y las medidas de precaución a tomar.

Las recomendaciones incluyen evitar la cercanía a la costa y abstenerse de realizar actividades náuticas hasta que la situación se normalice.