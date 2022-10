Ecuador y Perú están en el top 10 de países con más pesca ilegal

Según el informe, China lidera el ranking de los países con más embarcaciones que incurren en prácticas de pesca ilegales, no declarada y no reglamentada. (EFE/Marcos Pin/Archivo)

Ecuador es el séptimo país del mundo y el primero de Latinoamérica en el top 10 de los países con prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Mientras que Perú se ubica en la posición 10 del listado, así lo reveló el nuevo estudio elaborado por la Colación de Transparencia Financiera y un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales a nivel global.

El informe titulado Redes pesqueras: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial es el análisis más extenso de casos de pesca INDNR hasta la fecha.

De los 972 buques sospechosos o reportados por estar involucrados en la pesca INDNR, 21 fueron de Ecuador y 19 de Perú. Estos son los únicos dos países latinoamericanos que aparecen en los 10 primeros puestos de la clasificación realizada en el estudio.

En términos regionales, el 54,7 % de los barcos con prácticas de INDNR tenían banderas asiáticas, principalmente de China (233) y Corea del Sur (32), mientras que el 16,1 % se encontraban a países latinoamericanos (Ecuador y Perú); 13,5 % en África y 12,8% en Europa.

Según el reporte, en América Latina, la presencia de supuestas y denunciadas actividades INDNR buques pesqueros se concentró en Perú (21), Argentina (18) y Colombia (11).

Entre los hallazgos del estudio se advierte que los países pierden miles de millones de dólares en flujos de dinero ilícito que están directamente relacionados con esta práctica cada año. De acuerdo con el reporte, África pierde hasta USD 11.490 millones; Argentina unos USD 2.000 millones e Indonesia alrededor de USD 4.000 millones.Este tipo de práctica representa una quinta parte de las capturas pesqueras mundiales, con un valor de hasta USD 23.500 millones

También el estudio también confirma que las 10 principales empresas involucradas en la pesca INDNR concentran casi una cuarta parte de todas las embarcaciones reportadas. De esas 10 embarcaciones, ocho son de China, una de Colombia y otra de España.

Transparencia y voluntad para evitar la pesca INDNR

La pesca INDNR es una amenaza para los ecosistemas marítimos y para la pesca a largo plazo. Estas prácticas generan que más del 90 % de las poblaciones de peces del mundo se exploten por completo, se sobreexploten o se agoten. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que las regiones más afectadas son aquellas que ya sufren las consecuencias del cambio climático.

Según el informe, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es el tercer delito contra los recursos naturales más lucrativo después de la tala de madera y la minería.

El estudio recoge que el gobierno de Estados Unidos, en junio de 2022, identificó a Ecuador, Panamá, Taiwán, Vietnam y Senegal como socios para el combate de la pesca INDNR. Según el informe: “Esto se debe principalmente a preocupaciones sobre la lucha contra la pesca INDNR. la pesca como un delito contra los recursos naturales que contribuye a los flujos financieros ilícitos, al mismo tiempo que garantiza que el pescado importado al mercado de los EE. UU. sea menos probable que provenga de fuentes ilegales”.

Una de las razones sobre por qué la pesca INDNR no es combatida está relacionada con la transparencia, de acuerdo al informe. El análisis mostró que casi ningún país exige información sobre los propietarios al momento de registrar embarcaciones o solicitar licencias de pesca. Esto produce que los responsables de estas actividades no sean detectados ni sancionados, a diferencia de los capitanes y la tripulación que son quienes reciben los castigos.

Sin embargo, el informe indica que Ecuador es aclamado como un modelo por la cantidad de información disponible públicamente sobre beneficiarios reales, mientras que otros países del Sur global como Ghana y Kenia lanzaron su registros en 2020.

En marzo de este año, Ecuador anunció su adhesión a la Iniciativa Global de Transparencia Pesquera (FiTi), que es un estándar sobre el manejo de los datos de las pesquerías con el propósito de que estas sean más transparentes. Solo siete países del mundo se han unido a esta iniciativa: Mauritania, Seychelles, Cabo Verde, Ecuador, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe y Senegal.

