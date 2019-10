La agricultura de Holden refleja un enfoque de sistemas más integrado que no se centra en un problema y excluye a otros, sino que trata de ofrecer mejoras en muchos temas a la vez. Es una idea que gana impulso no solo en la agricultura, sino también en otras áreas, como la generación de energía. Por ejemplo, la energía solar puede ser una gran idea, pero no si las instalaciones también terminan degradando las ecologías locales, interfiriendo con el crecimiento de las plantas y los insectos que se alimentan de ellas. Ingenieros han desarrollado principios para guiar las instalaciones de manera más inteligente para que generen energía y al mismo tiempo beneficien a la ecología local. Una granja solar en Wiltshire, Reino Unido, por ejemplo, cultiva pasto y hierbas nativos en los espacios entre paneles para proporcionar un hábitat rico para polinizadores.