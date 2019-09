Que se haya perdido irremediablemente no exime de responsabilidad a quien quiera oscurecer su memoria: el palacio, y no una casa particular sin especial prestancia, debió ser el lugar donde se discutió y firmó el Tratado de Tordesillas, por ser el único edificio civil en la población capaz de acoger a las legaciones y porque los Reyes Católicos se alojaban en él y solo lo abandonaron horas antes de la firma, cuando ya habían conseguido sus objetivos y no convenía su presencia en el acto protocolario.