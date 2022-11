Se conocieron las fotos del calendario Pirelli 2023: 14 modelos destacan sus pasiones personales en “Cartas de amor a la musa”

Ashley Graham fue vista posando en un paisaje azul mágico mientras lucía un vestido dorado de un solo hombro con un tren dramático, usado sobre un sostén dorado metálico, mientras interpretaba a la "activista" (Calendario Pirelli)

Las mejores modelos de moda están acostumbradas a tener una lente de cámara entrenada en ellas. Pero Ashley Graham, Precious Lee, Guinevere Van Seenus y Lauren Wasser dicen que realmente se sienten vistas en las imágenes de ellas que aparecen en el calendario Pirelli 2023, que destaca sus pasiones personales.

La fotógrafa de moda australiana Emma Summerton eligió a 14 de las modelos de más alto perfil del mundo en el calendario presentado en las últimas horas, titulado “Cartas de amor a la musa”. Summerton colaboró con cada una para crear arquetipos oníricos de mujeres que la han inspirado.

Emily, de 31 años, también adornó el prestigioso calendario y cortó una figura picante mientras posaba arrodillada sobre una cama en un escaso conjunto negro mientras encarnaba un personaje de "la escritora" (Calendario Pirelli)

Karlie Kloss aparece como la sabia tecnológica, Emily Ratajkowski como la escritora, Cara Delevingne como la intérprete y Sasha Pivovarova como la pintora, cada una referencia a las pasiones más allá de la pasarela y las sesiones de fotos. Además, cuenta con la participación de Bella Hadid, Lila Moss, Precious Lee, Adwoa Aboah, Lauren Wasser, Kaya Wilkins, He Cong y Adut Akech.

“Quería dar una plataforma a todas las mujeres para hablar sobre quiénes son y qué hacen, y celebrarlas”, dijo Summerton. “Creo que escuchar a todas estas grandes mujeres hablar sobre su viaje, quiénes son, es realmente inspirador para otras mujeres, y un aprendizaje para que los hombres sepan más sobre las mujeres”.

La edición del "realista mágico" se presentó en el museo de arte contemporáneo Pirelli HangarBicocca de Milán y fue creada por Emma Summerton, quien dedicó el calendario a sus "musas", las mujeres que la han guiado e inspirado (Calendario Pirelli)

El calendario Pirelli, ahora en su 49ª edición desde 1964, ha evolucionado desde sus orígenes pinup hasta convertirse en una plataforma importante para los fotógrafos de arte, más recientemente alejándose de la desnudez. Para los modelos en el calendario 2023, la experiencia fue todo sobre el empoderamiento.

“Ya no es el tipo de calendario de tu papá”, dijo Graham, quien ha hecho campaña por la inclusión corporal en la industria de la moda. “Definitivamente es algo hecho por mujeres para mujeres, empoderando a todos los diferentes tipos de personas. Y creo que eso es lo que la gente quiere ver ahora”.

La supermodelo Bella Hadid, de 26 años, se exhibió con un sostén de cuentas apenas allí, sujeto con intrincadas cuerdas y un collar de gargantilla de declaración (Calendario Pirelli)

“Muchas veces, cuando vengo al set, soy un personaje o estoy vendiendo algo”, agregó Graham. “Y en esto, llegué a ser yo misma. Soy la activista, soy Ashley, soy la musa de Emma. Qué honor”.

Graham dijo que tenerla a ella y a su compañera modelo curvilínea Lee en el calendario muestra que no son “una ficha”. “Somos mujeres que representamos a mujeres que se parecen a nosotras”.

Lauren Wasser posando (Calendario Pirelli)

Lee aparece en el calendario como el narrador de historias. Ella espera representar aún más a las mujeres afroamericanas como ella a través de la escritura de guiones, poniendo en primer plano historias que permitirán a las niñas verse reflejadas de una manera que ella no era.

Su aparición en vallas publicitarias de moda ya ha inspirado a las jóvenes a acercarse a ella como un modelo a seguir, y participar en el calendario Pirelli “es definitivamente monumental. Creo que no tiene precedentes”, dijo Lee.

Mundo onírico: en una sola toma, la modelo Cara, de 30 años, exhibió su físico ágil mientras bailaba sobre un paisaje de dientes de león, con la fotografía editada para que cuatro de ella aparecieran seguidas (Calendario Pirelli)

“Cuando tenía 7 años, no miré hacia arriba en una valla publicitaria y vi a alguien como yo”, dijo. Lee agregó que espera que tanto su modelaje como su escritura ayuden a crear un cambio permanente para que “no sea una rareza, y no hablaremos de que no tenga precedentes”.

La imagen de Wasser la muestra posando como Juana de Arco con una espada real y sus extremidades protésicas. Perdió sus piernas a los 20 años debido al síndrome de shock tóxico causado por los productos de higiene femenina, y ha lanzado una campaña personal para resaltar una amenaza persistente para la salud de las mujeres que, según ella, no se discute lo suficiente.

“Creo que encarno la resiliencia, la fuerza, el empoderamiento y todo lo que represento, en cuanto a lo que he superado y lo que espero que nunca le haya vuelto a pasar a otra alma”, dijo Wasser.

Precious Lee también se unió a la alineación con un impresionante vestido lila brillante, combinado con trenzas azules de aspecto húmedo a juego mientras interpretaba a "la narradora" en el mundo onírico (Calendario Pirelli)

Este fue el tercer calendario Pirelli de Van Seenus. También apareció en la edición de 2006 del dúo creativo de Mert Alas y Marcus Piggott, y en el calendario de 2012 de Mario Sorrenti.

Van Seenus dijo que estaba mal visto cuando comenzó a ser modelo para seguir otras carreras o pasiones públicas.

“Ahora, realmente puedes ser todas estas cosas juntas y eres apreciado por las diferentes caras y no se espera que sea solo una cosa bonita”, dijo. En las fotografías de Summerton, “Me siento visto. Es muy diferente”.

(Con información de AP y fotos de Emma Summerton)

Seguir Leyendo: