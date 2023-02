Clara Chía desató burlas tras estamparse con un póster mientras caminaba con Piqué: “El karma”

Gerard Piqué y Clara Chía respondieron por primera vez preguntas de los medios de comunicación. @CHANCE_es/Twitter

Gerard Piqué y Clara Chía se volvieron tendencia nuevamente, pues, el 6 de febrero circuló en redes un video donde la pareja por primera vez respondió a la prensa mientras caminaban apurados por las calles de Barcelona. Sin embargo, lo que se llevó los comentarios no fueron las herméticas respuestas o las risas del exfutbolista, sino el curioso instante donde la joven se estampó contra un póster publicitario mientras emprendía la huida.

Fue un periodista de la agencia Europa Press quien habría encontrado a la polémica expareja de Shakira mientras daba un paseo con su actual novia y el reportero no dudó en acercarse para intentar sacar algunas declaraciones al respecto.

En las imágenes se puede ver a Piqué tomando de la mano a Chía y la mujer intenta seguirle el paso, pero se queda un poco atrás. Así, en algún momento, se observa como Clara se golpea contra un póster verde.

Ante esto, Gerard no se detuvo y, al percatarse de la situación, se limitó a reír un poco y ambos continuaron andando a la par de que el reportero intentaba sacar algunas palabras de los famosos.

La joven se dio un fuerte golpe al no soltar la mano de su pareja cuando este buscaba salir corriendo de los paparazzi. @allaboutshaki/Twitter

El instante se viralizó en redes sociales y las opiniones se dividieron, pues algunos se burlaron del fuerte golpe que se dio Clara y otros arremetieron con Piqué por no preguntarle si estaba bien después del impacto.

“Claramente más le dolió al póster”. “Se tenía que haber estampado él”. “Madre mía parece que la está llevando al cole y llegan tarde”. “El letrero: esto es de parte de Shakira”. “Casio es a prueba de golpes”. “El karma es verde”. “Ese póster erar fan de Shakira”. “Claramente estampada”, son alguna de las menciones que aparecen en TikTok y Twitter.

Asimismo, otra internauta apuntó: “Clara-mente son dos bichos malos. #clarachia se pega un golpe con una señal y su novio #pique no es capaz de pararse y preguntarle si está bien? No. Encima se ríe de ella… ay pobrecita… #Claramente Lo que tuvo que aguantar #shakira, no está escrito”.

Qué respondieron Gerard Piqué y Clara Chía a la prensa

Durante el breve encuentro que Piqué y Clara tuvieron con el reportero de Europa Press, ambos fueron cuestionados de forma atropellada sobre la aparente crisis de ansiedad que Chía habría tenido recientemente.

Ante esto, la pareja comenzó a reirse y el exfutbolista se limitó a añadir: “¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?”.

De igual manera, el periodista cuestionó a los famosos sobre el cumpleaños de Clara, a lo que -de forma burlona- Piqué aseguró que estaba en un error respecto a la fecha.

“¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana”, destacó.

El supuesto ataque de ansiedad de Clara Chía

Después de que Shakira lanzó junto a Bizarrap la BZRP Sessions #53, el medio El Español dio a conocer que aparentemente Clara Chía tendría una crisis de ansiedad debido a la exposición mediática por su romance con la expareja de la colombiana.

“Clara está ´tranquila´, aunque no esconde que un tanto saturada. Entiende que es el peaje que ha de pagar por ´haberse enamorado de Gerard. ¨Esta bien arropada por su familia y fieles amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas”, colocó dicho medio.

Marissa Blásquez, colaboradora en el programa de Ana Rosa, señaló que Chía habría tomado algunas medidas para sentirse mejor después de toda la situación que ha atravesado en fechas recientes.

“Ha tenido un momento complicado y Gerard le ha dicho que no se preocupara. Ella se ha refugiado en casa de sus padres y esta canción le ha hecho realmente daño. Seamos conscientes de que es una chavala de 24 años”.