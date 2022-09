La sarcástica respuesta de Ángela Aguilar a la confesión de amor de Gussy Lau

Angela Aguilar y Gussy Lau terminaron su relación luego de que se filtraran imágenes de su romance (Fotos: @angela_aguilar @Gussylau)

Parece ser que Ángela Aguilar no desea saber nada de su ex novio, Gussy Lau, o al menos no quiere tocar el tema frente a la prensa, pues la hija de Pepe Aguilar se mostró sumamente incómoda cuando una reportera le hizo saber que su ex pareja aún la ama.

Y es que hace apenas unos días, el compositor sonorense fue entrevistado en un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde expresó que sigue estando enamorado de la más pequeña integrante de la llamada “dinastía Aguilar”.

Y es que Gussy Lau expresó un breve, pero contundente “¡Sí!” cuando fue cuestionado si continúa sintiendo amor por Ángela en el evento Éxito SACM, donde obtuvo un galardón por su participación en la producción de la popular canción Aquí abajo, tema de Christian Nodal.

Gussy Lau dijo en su momento que Pepe estaba enterado de la relación (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

Sin embargo, el laureado cantautor destacó que dieron por terminada la relación luego de que una persona allegada a la pareja filtrara imágenes donde se les ve muy cercanos y cariñosos, lo que habría revelado ante el público que sostenían un romance que fue severamente criticado por la diferencia de edades: él es 15 años mayor que Ángela.

“Más vale tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza, sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ajeno para mí. El que se diga que yo lo haya filtrado, jamás lo haría. Y nada, nada más queda el aprendizaje. Después de la ruptura mejor el distanciamiento, para estar en plena madurez, ya no tiene caso seguir”, expresó el músico 34 años.

“No es necesario sacrificar nada, incluso se puede combinar el amor con lo profesional, simplemente hay parejas que sí logran atravesar todos los problemas y hay otros que no, y nos tocó de este lado que no”, dijo sobre su relación con Ángela, dejando claro que hubiera preferido que su romance superara la controversia.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Tras las declaraciones de Gussy, ahora la cantante de Mexicana enamorada fue interceptada por las cámaras del programa Hoy durante su estadía en Los Angeles, California, donde le fue informado que Gussy Lau “aún la ama”.

El encuentro causó incomodidad en la llamada “princesa del regional mexicano” y visiblemente desequilibrada por el inesperado comentario, la joven evadió la respuesta y se limitó a contestar dando a entender que se encuentra enfocada en su carrera artística: “Estoy muy contenta de tener un show este fin de semana”.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Pese a la insistencia de la reportera del programa de Televisa, Ángela continuó evitando el tema y soltó una respuesta sarcástica: “más que nada estoy muy contenta de tener tanto apoyo de ustedes (la prensa) como siempre y pues ya nada, llegar a descansar porque mañana tengo que ir a grabar una canción importante para mi carrera”.

La cantante comentó que grabará un tema “con un artista que es un gran compositor, no les pudo decir quién, pero es para un disco de duetos”, expresó la joven de 18 años.

Luego de la filtración de las fotografías, ocurrida hace unos meses, Ángela Aguilar aprendió a proteger más su vida privada, así lo dejó ver con sus declaraciones a la revista Elle, donde fue cuestionada sobre los momentos más difíciles a los que se ha expuesto siendo una figura pública a su corta edad.

Sobre ello, la nieta de la fallecida Flor Silvestre reconoció que todas sus experiencias han sido un aprendizaje, pues ahora sabe que sus relaciones privadas deben mantenerse resguardadas por su círculo cercano.

“Es muy difícil, pero no hay necesidad de darle explicaciones a nadie de lo que está pasando en tu vida, nadie puede sacarte tus verdades porque son tuyas. Así aprendí a cuidarme más y a ser más privada, pensé que lo era, pero lo tuve que reforzar. Aprendí a aceptar cuando me caigo y a ser vulnerable con mi dolor, me ayudó muchísimo a salir de él”, contó.

