Murió Alan White, el legendario baterista de John Lennon y del grupo de rock progresivo Yes

Alan White, baterista de Yes, actúa en el escenario durante la gira del 50 aniversario de la banda en el Teatro Ford el 19 de junio de 2018 en Hollywood, California (Foto de Scott Dudelson/Getty Images)

El músico británico Alan White, baterista de John Lennon y miembro clave del influyente grupo de rock progresivo Yes, murió este jueves a la edad de 72 años en su hogar en Seattle, Estados Unidos.

Su familia confirmó la triste noticia con un comunicado que divulgó por redes sociales. “Alan White, nuestro querido marido, padre y abuelo, falleció en su casa del área de Seattle el 26 de mayo de 2022, tras una breve enfermedad”, informó un posteo en Facebook con imágenes del músico junto a sus hijos.

“A lo largo de su vida y de sus seis décadas de carrera, Alan fue muchas cosas para mucha gente: una estrella de rock certificada para los fans de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que le conocieron”, añade el comunicado oficial.

Alan White en un recital de Yes en el Crystal Palace Bowl en Londres el 2 de septiembre de 1972 (Michael Putland/Getty Images)

La publicación en Facebook incluye una biografía de White, que detalla que nació en Pelton, County Durham, Inglaterra, el 14 de junio de 1949, comenzó a recibir clases de piano a los seis años, empezó a tocar la batería a los 12 y se lanzó a actuar en público a los 13 años.

Alan White en un recital en Londres en 1973 (Michael Putland/Getty Images)

A lo largo de la década de 1960, Alan perfeccionó su arte con diversas bandas, como The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (más tarde llamada Griffin) y Balls con Trevor Burton (The Move) y Denny Laine (Wings).

White tocando en el Madison Square Garden, en Nueva York, en septiembre de 1978 (Michael Putland/Getty Images)

En 1968, Alan se unió a Ginger Baker’s Airforce, un nuevo grupo formado por el antiguo baterista de Cream y otros destacados músicos de la escena musical inglesa, entre los que se encontraba Steve Winwood, antiguo miembro de Traffic.

En 1969, Alan recibió lo que en ese momento pensó que era una llamada telefónica de broma, pero era John Lennon quien llamaba para pedirle que se uniera a la Plastic Ono Band. Al día siguiente, Alan se encontró aprendiendo canciones en la parte trasera de un avión que se dirigía a Toronto con Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton y Klaus Voormann. El álbum resultante, Live Peace in Toronto, vendió millones de copias y alcanzó el número 10 en las listas de éxitos.

De izquierda a derecha: el baterista Alan White, Eric Clapton (sentado), el bajista Klaus Voorman, John Lennon y Yoko Ono. Foto tomada un día después de que la Plastic Ono Band encabezara el espectáculo Toronto Rock 'n' Roll Revival en el Varsity Stadium, Toronto, septiembre de 1969 (Foto de Mark y Colleen Hayward/Getty Images)

La asociación de Alan con Lennon continuó, grabando singles como “Instant Karma” y el posterior álbum de referencia, Imagine, en el que Alan aportó la batería para la canción principal, “Jealous Guy” y “How Do You Sleep at Night”. El trabajo de Alan con Lennon le llevó a conocer a George Harrison, que le pidió que actuara en el álbum All Things Must Pass, incluido el sencillo “My Sweet Lord”, publicado en 1970. Posteriormente, Alan trabajó con muchos artistas para el sello Apple, como Billy Preston, Rosetta Hightower y Doris Troy.

La formación de Yes en 1983 en el Hotel Parker Meridien de Nueva York. De izquierda a derecha: Trevor Rabin, Alan White, Chris Squire, Jon Anderson, Tony Kaye (Foto de Ebet Roberts/Redferns)

White se unió a Yes el 27 de julio de 1972, y con sólo tres días para aprender la música, Yes abrió su gira por Estados Unidos ante 15.000 fans en Dallas, Texas, el 30 de julio de 1972. Alan ha estado con Yes desde entonces, y con el fallecimiento del miembro fundador, Chris Squire, en junio de 2015, Alan era el miembro de la banda que más tiempo llevaba en activo.

Geoff Downes, Jon Davison, Tony Kaye, Alan White y Billy Sherwood en el saludo final de un recital de Yes en la gira de su 50° aniversario en junio de 2018 en Hollywood, California (Scott Dudelson/Getty Images)

Le sobreviven su esposa desde hace cuarenta años (15 de mayo de 1982) Rogena “Gigi” (de soltera Walberg), sus hijos, Jesse (Emily), sus dos hijos JJ y Ellie, y Cassi (Kela), y su cuñada Andrea Holmqvist (Robert).

