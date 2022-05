Danna Paola negó estar hospitalizada por COVID-19: “Esto es cuarentena”

La cantante aseguró que se encuentra tranquila en su casa (Foto: Instagram/@dannapaola)

Luego de que la noche del lunes trascendiera que Danna Paola había sido hospitalizada debido a supuestas complicaciones por la COVID-19, la cantante utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia y compartir cómo ha sido su progreso desde que fue diagnosticada con la enfermedad.

El pasado 16 de mayo Danna Paola dio a conocer que se había contagiado de la enfermedad producida por el Coronavirus, la cual la había llevado a tener síntomas como mialgia.

En este contexto, la revista TV Notas aseguró que sus padres la habían tenido que hospitalizar de emergencia al sur de la CDMX debido a que estaba sufriendo de complicaciones. La publicación afirmó que una fuente cercana a la también actriz había destapado que Danna bajó 8 kilos de peso y que, además, tenía problemas de oxigenación.

No obstante, Danna compartió la tarde de este 24 de mayo a través de su cuenta de Instagram que se encuentra bien, inclusive, ya se está recuperando de la enfermedad.

“Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron al hospital, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún (...) He estado en mi casa, haciendo música (...) y esto es cuarentena, amigos. La verdad, es muy vintage, pero la recuperación es mucha paciencia”

Danna aseguró que ya logró recuperar parte de su olfato y gusto, pero intentará probar remedios caseros para recuperarse completamente.

“He dormido muchísimo, eso sí, todo lo que no había dormido, he dormido delicioso. Perdí el gusto y el olfato, eso sí, que se les olvidó poner en la nota, pero ya lo estoy recuperando; ya me sabe el café, ya huelo mi perfume. Voy a hacer este truquito de la naranja quemada que vi en TikTok (...) para ver si lo recupero al 100% (...) Me he comido un ajo, un ajo literal en pedacitos, porque es un antibiótico natural, por cualquier cosa”, comentó la cantante.

Finalizó su mensaje remarcando que se encuentra bien, en su casa, enfocada en su música y el descanso.

“Estoy bien, amigos, haciendo música, preparándome, recuperando fuerzas. Bastante heavy”, dijo.

*Información en desarrollo

