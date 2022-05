Sergio Mayer recordó sus orígenes en Cabeza de Juárez, Iztapalapa: “No me da pena”

Sergio acudió a una entrevista con el "Capi Pérez (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Sergio Mayer estuvo como invitado en diciembre pasado en el programa La caminera, conducido por El Capi Pérez en Exa FM, donde el actor e integrante de Garibaldi reveló anécdotas de su infancia que recientemente volvieron a resonar en las redes sociales.

El ex diputado federal recordó su difícil infancia en un barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde fue blanco de ataques por parte de otro niños de la localidad: “Yo se lo platiqué a Yordi por primera vez, pero yo nací en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, ahí en Iztapalapa, por el Cerro del Peñón”, contó el también productor de teatro.

“A nosotros nos veían como los güeritos y nos costó mucho trabajo porque teníamos muchos problemas con la raza, con la banda que es de donde crecimos mis hermanos y yo”, agregó.

El famoso vivía en Iztapalapa y contó su experiencia (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Debido al hostigamiento, el cantante de Dónde quedó la bolita tuvo que defenderse para no ser “agarrado de bajada”: “Nos teníamos que poner al tiro para defendernos porque de verdad nos iba como en feria, a cada rato nos agarraban de bajada, así aprendimos a defendernos”.

El hoy esposo de Issabela Camil recordó sus orígenes “sin pena”, pues en la colonia populosa donde creció aprendió a defenderse de las agresiones físicas y además “agarró muy buena condición” porque se la pasaba corriendo para escapar de las amenazas de golpiza.

“No llegué ahí, yo ahí nací, soy de ahí. Por la Cabeza de Juárez, que antes eran basureros, la neta esa colonia... no me da pena decirlo, de allá venimos y estudié en la escuela Manuel C. Tello, una escuela de gobierno, y nos teníamos que rifar para defendernos porque nos daban con todo. (Cuando iba a haber una pelea) siempre corría. Ahí agarré buena condición porque tenía que estar corriendo siempre”, reveló el ex funcionario público.

Mayer fue Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados (Foto: Cámara de Diputados)

En agosto de 2021, el también actor ya había destapado anécdotas de su familia en el barrio de Iztapalapa, y aseguró que sufrió carencias en “una casa muy chiquita, pero muy decente”, según lo reveló a Yordi Rosado.

Mayer contó que su padre se dedicó a varios oficios para mantener a la familia, entre ellos estibador, carnicero y guardia de seguridad en un antro en Estados Unidos, agregó que incluso hubo una temporada en que su padre tenía tres empleos.

“No solamente vivía, nací en Iztapalapa, por el cerro del Peñón, entre Avenida Ignacio Zaragoza y Avenida Texcoco. Era una zona fuerte, me refiero a que era de clase media-baja. Cerca estaba Cabeza de Juárez y antes eran basureros, nos llegaba el olor a basura y a quemado, esa es la realidad. Somos cuatro hermanos hombres y todos salimos de ahí...nos tocó estudiar en escuela de gobierno”, recordó entonces el polémico personaje.

El actor ha declarado querer seguir en el rubro de la política (Foto: Cuartoscuro)

“Nací en Iztapalapa por los basureros donde estaba la cabeza de Juárez, a unas calles de Ciudad Nezahualcóyotl. Estudié en colegios de gobierno y nunca fui de posibilidades económicas. Mi objetivo es que la gente vea que sí se puede. Soy diputado por mayoría. A mí nadie me puso por dedazo”, declaró Mayer en febrero de 2020 para Infobae México.

El famoso surgido del grupo Garibaldi es conocido por hablar de los temas del medio artístico, especialmente cuando se trata de un tema con implicaciones legales. Dado que el productor Luis de Llano fue la cabeza creativa detrás de Garibaldi, logró forjar una relación de amistad con Mayer, quien se había abstenido de externar su opinión respecto al caso que involucra al productor de entretenimiento y a Sasha Sokol, quien denunció que fue abusada por De Llano siendo una adolescente de 14 años.

Luis de Llano es gran amigo de Mayer, quien por fin se pronunció respecto al caso (Fotos: Instagram@sergiomayerb/@luisdllanomacedo)

Sobre el tema, a principios de este mes de mayo, Mayer mencionó en un encuentro con la prensa que “mucha gente del medio artístico le debe mucho” y añadió, “lo quiero porque es mi amigo, pero siempre he dicho y he sido congruente en favorecer y privilegiar siempre a los menores de edad y a las víctimas, y si es necesario y si él tiene algo y tiene que pagar ante la ley, pues lo tendrá que pagar y tendrá que responsabilizarse de los actos que cometió en su momento, sea Luis, sea quien sea”.

