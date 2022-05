Mamá de Belinda presumió que otro hombre se tatuó el nombre de su hija: “Y soporten”

Fotos: Instagram / @schull.belinda

Belinda Schüll, ex suegra de Christian Nodal aprovechó el mismo fin de semana que su ex yerno se retiró el último tatuaje en honor a su hija, para presumir que otro hombre en forma de admiración se colocó el nombre de “Belinda” en la piel, al puro estilo de como lo hizo el intérprete de Botella tras botellas algunos meses atrás.

Pese a que ya han pasado poco más 3 meses de que Christian Nodal y Belinda comunicaron que habían terminado su relación, los estragos de esta siguen dando de hablar gracias a la progenitora de la intérprete española, naturalizada mexicana.

Fue durante el transcurso del domingo 22 de mayo, cuando Christian Nodal hizo uso de sus redes sociales para compartir que ya se había eliminado el último tatuaje que se hizo en honor a su expareja, Belinda. Sin embargo, Belinda Schüll, madre de la cantante compartió que otro hombre se impregnó el nombre de su primogénita en la piel.

Madre de Belinda presumió que otro hombre se tatuó el nombre de su hija Foto: Instagram/@schull.belinda

A través de sus historias de Instagram el joven reconocido como Guillermo Santos presumió con sus poco más de 7 mil seguidores, el diseño de su más reciente tatuaje, pero lo que llamó la atención fue el contacto directo que lo tuvo con la madre de la famosa.

En el transcurso del fin de semana el joven se comunicó por WhatsApp con la progenitora de Belinda y a la cual le enseñó el tatuaje, ahí le indicó que tenía una semana de habérselo realizado. Ella le dijo que había sido muy lindo el gesto y le consultó si lo podía difundir de igual forma en su cuenta de Instagram.

Rápidamente la publicación causo una división de opiniones entre los seguidores de Belinda y los de Christian Nodal, quienes señalaron que el joven mexicano solo quería aprovecharse del momento mediático. Tras la ola de reacciones, el joven salió a desmentir los señalamientos e indicó que siente gran admiración por la intérprete de Amor a primera vista.

Memo Santos se tatuó el nombre de Belinda Foto:Instagram/@memosantosmx

“Nunca he buscado la fama de nadie, porque siempre he sido buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Siempre he sido el meme que todos ustedes conocen, me quitaría la camisa por ustedes también les daría la piel... ser coherente implica ¡serlo!, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más”, indicó Guillermo Santos.

Cabe destacar que desde que de la madre de la cantante entró en conflicto con Christian Nodal, expareja de su hija, a quien tildó de “naco”, se mantuvo en el anonimato, así que esta reacción por parte de Belinda Schüll al tatuaje del joven mexicano, marcó su regreso a las redes sociales.

Tras el acoso incesante que escalo en redes sociales convirtiéndola en tendencia, el intérprete de De los besos que te di decidió romper el silencio y compartió una captura de pantalla de su presunta conversación con su exnovia, con el único fin de que lo dejaran en paz.

Belinda nodal mensajes (Fotos: Archivo)

Tras dicha controversia mediática que ha mantenido al mundo del espectáculo mexicano en suspenso, el intérprete nacido en Coborca, Sonora, ha decidido ya dejar por la paz dicho tema y como un mensaje a todos los interesados, mostró la sesión de tatuajes a la que se sometió durante su gira por Centro América en San José de Costa Rica, donde aprovechó para eliminar el último rastro de Belinda que el compositor llevaba consigo.

En su cuenta de Instagram, con un semblante sonriente y sin ninguna preocupación, Christian Nodal mostró su nuevo tatuaje de una flor con el que remplazó la palabra “Utopía” en la frente, y el cual hacía alusión a uno de los discos de su ex prometida.

