Mariana Echeverría vivió el sismo durante la grabación de Me Caigo de Risa

Mariana Echeverría fue desalojada del set de Me Caigo de Risa por el sismo

Este 18 de marzo se activó la alerta sísmica de la Ciudad de México a las 13:53 horas, por lo que los capitalinos tuvieron que desalojar sus viviendas y sitios de trabajo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz Mariana Echeverría compartió cómo vivió el sismo desde el set de filmación de Me Caigo de Risa.

El programa se transmite por las noches, por lo que se graba con varias horas o incluso días de anticipación, así que en su cuenta de Instagram, la integrante de La Familia Disfuncional le habló a sus casi 3 millones de seguidores de esta red social mientras caminaba hacia la salida del lugar.

Ya que el movimiento telúrico fue apenas perceptible en la CDMX, Mariana Echeverría se mostró muy tranquila e incluso iba bromeando con uno de sus compañeros en la grabación, pues aparentemente no iban a desalojar.

Mariana Echeverría grabó una historia temporal durante el sismo (Foto: Instagram/@marianaecheve)

“Nos agarró el temblor en plena grabación de Me caigo de risa y no nos quería dejar salir, quería que siguiéramos trabajando”, mencionó la actriz y conductora de televisión. Su compañero de la producción comenzó a reírse y respondió con sarcasmo “les estábamos poniendo Legos en los pies para que no pudieran salir”.

Hacia el final de la historia, Echeverría dirigió un mensaje a sus admiradores y aseguró que las cosas estaban en orden “pero afortunadamente todo bien, ojalá en sus casas todo bien y aquí seguimos trabajando”.

Cabe señalar que las instalaciones de Televisa se encuentran en Lomas de San Ángel Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón; por lo que en esa zona el sismo se percibió muy levemente. Por otra parte, Miriam Urzúa, coordinadora de Protección Civil de la Ciudad de México, indicó que la mayor percepción fue en Cuemanco, alcaldía Xochimilco.

Personas salieron de sus oficinas y hogares en Ciudad de México tras el sonido de la alarma sísmica, sin embargo aseguraron no sentir ninún movimiento. Foto: Infobae

El sismo de este viernes tuvo una magnitud de 4.8 grados y su epicentro se originó en Acapulco, Guerrero a una profundidad de 22 kilómetros. Diversos reportes de las autoridades señalaron que hubo un saldo blanco y se dio luz verde para que la ciudadanía regresara a sus labores.

Recientemente ños conductores del programa cómico vivieron una despedida, pues en la emisión del pasado 15 de marzo, el programa Me Caigo de Risa anunció que Ricardo Margaleff se ausentaría para participar en otro proyecto, concretamente participará en un spin off de una Familia de Diez.

La despedida de Margaleff lo conmovió hasta las lágrimas, pues ha estado participando en las ocho temporadas de Me Caigo de Risa:

“Los quiero muchísimo, los voy a extrañar. Me llevo en esta temporada un cachito menos de corazón, se queda aquí y mucho aprendizaje. Me voy contento, pero sí dejo aquí un pedacito de mi corazón, los quiero mucho”, dijo el conductor.

Debido a otros proyectos, Ricardo Margaleff se irá del programa cómico

En cuanto a su vida personal, Mariana Echeverría recientemente tuvo que aclarar si era verdad que su esposo le prohibía participar, la conversación ocurrió en el programa Faisy Nights cuando Livia Brito estuvo como invitada.

Mariana se sorprendió y dijo: “No, a mí me dice (mi esposo) que mejor no haga novelas, que así estoy bien. No es fácil”. Tras el comentario de Faisy en el que mencionó que “no la dejan”, ella aseguró que ese no era el caso, sino que su esposo, Óscar Jiménez, le había señalado que él preferiría que no las hiciera.

Echeverría dejó en claro que sí llegaría a hacer una escena íntima porque es su trabajo, pero no se preocupa mucho por eso porque “yo soy conductora, gracias a Dios”, comentó.

Sin embargo, sus declaraciones fueron difundidas rápidamente por varios medios y en redes sociales por internautas, dando a entender que el futbolista sí le impedía actuar en telenovelas, por tanto la comediante buscó nuevamente aclarar la situación a través de sus historias temporales de Instagram.

