Jonathan Larson: el compositor que revolucionó Broadway con un musical sobre el sida y murió antes de su estreno

BroadwaySpain - Trabajo propio/ JessnKat - Trabajo propio

Jonathan Larson escribió su nombre con letras de oro en Broadway con Rent, una obra que se separó completamente de la retórica fantástica y el gran espectáculo del teatro musical inglés que abarrota los teatros desde la década de los ochenta. Su propuesta, lejos de las grandes producciones, cuenta cómo es la vida siendo VIH positivo, teniendo problemas de adicción o viviendo en situación de calle.

Para escribirla, Larson se basó en el argumento de la ópera de Guiseppe Giaposa, musicalizada por Giacomo Puccini, La Bohéme, que cuenta la historia de un grupo de artistas parisinos del siglo XIX que enfrentan situaciones un tanto agridulces. Por un lado, la vida, la diversión, el disfrute; por el otro, la muerte, la pérdida y la tristeza.

El musical "Rent" está basado en la ópera italiana "La Bóheme"

En su trabajo, Larson tradujo aquellos sentimientos decimonónicos a la década de los 80 y 90, y retrató los problemas sociales más profundos de Nueva York, especialmente de barrios como Alphabet City o Hell’s Kitchen, sin olvidarse de importar el espíritu rockero a la obra.

Rent marcó un antes y después en la escena teatral independiente de Nueva York y, posteriormente, Broadway; sin embargo, Larson no fue testigo de ello. Falleció unos días antes de que su obra fuera presentada al público por primera vez.

Quienes lo conocieron aseguran que el compositor tenía la certeza de que algún día cambiaría la manera de hacer teatro musical. Su aceveración se cumplió. Aunque no haya estado ahí para verlo, Jonathan Larson entregó una de las historias más entrañables del género después de años de esfuerzo y puertas cerradas.

Los años de Moondance diner y un departamento estrafalario

Jonathan nació el 4 de febrero de 1960 en White Plains, Nueva York, a 40 kilómetros de Manhattan. Durante la infancia, vivió con sus padres, Al y Nan Larson y su hermana, Julie. Además de haber tenido una infanicia alegre, Larson también se convirtió en espectador de teatro musical durante esta etapa y adquirió el gusto por la banda sonora de diversos musicales: West Side Story, Jesucristo Superestella, Hair, entre muchos otros.

Jonathan nació el 4 de febrero de 1960 en White Plains, Nueva York, a 40 kilómetros de Manhattan. JessnKat - Trabajo propio

Estudió en la preparatoria de su distrito natal, en donde aprendió a tocar algunos instrumentos como la tuba y el piano. Además, durante la adolescencia confirmó su amor por el teatro. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Jon estelarizó algunas producciones estudiantiles con mucho éxito.

Posteriormente acudió a la Universidad Alephi, también en Nueva York, en donde estudió teatro. Durante sus años universitarios, Larson comenzó a componer música para algunos proyectos universitarios. Según con Nicholas Petron, encargado del departamento de arte de aquella universidad, aun en esa etapa, su trabajo siempre estuvo ligado a problemáticas sociales.

A Jonathan le interesaban los temas relacionados con la desigualdad y tenían un carácter profundamente crítico, aunque siempre conservaba el sentido del humor y la simpatía. Rasgo que posteriormente se vería reflejado en su trabajo como compositor

Stephen Soundheim, un hombre que se considera revolucionó el teatro musical se convirtió en el mentor de Larson

De acuerdo con la PBS, cuando Larson se graduó tenía aspiraciones de seguir trabajando como actor. Sin embargo, recibió el consejo de consentrarse en la composición y así lo hizo. Para dedicarse de lleno a eso y mantenerse, trabajó durante más de una década como mesero en la cafetería Moondance dinner y vivió en un departamento ubicado en Greenwich Street.

El departamento era sumamente estrafalario: con una bañera en la cocina, sin calefacción y con un olor “a leche podrida”, según describieron algunos de sus amigos en el documental No day but today: the story of Rent. Durante esta época, Jonathan se dedicó por completo a la composición y trabajó en distintos proyectos.

También llevó un estilo de vida sumamente bohemio y, según aseguran sus amistades, no tenía dinero y estaba prácticamente quebrado.

La versión de "Rent" que se conoce actualmente vio la luz por primra vez a incios de los 90

En el camino, conoció a Stephen Soundheim, uno de los compositores y letristas más importantes del medio. Escribió las letras del musical West Side Story, la letra de la comedia musical Gypsy y compuso la música y letras del musical Sweeny Todd, sólo por mencionar algunos de sus trabajos.

Soundheim, de alguna manera, se convirtió en el mentor de Larson. Ayudó a mejorar su trabajo con toda clase de retroalimentación y consejos sobre cómo dirigirse en el mundo del espectáculo, sobre la composición y dramaturgia. Durante estos años, Jonathan escribió Superbia, un musical futurista y distópico basado en la novela de George Orwell, 1984.

Antes de "Rent", Larson trabajó en otras obras. Las dos más conocidas son Tik Tik Boom, que sí llegó a producirse, y Suberbia que no llegó a escena. 163

A pesar de que él y el resto de equipo de actores dedicaron siete años de trabajo en el musical, el proyecto nunca se concretó por falta de interés de parte de los productores. Este escenario ocasionó un fuerte impacto en Jonathan, quien sentía que había gastado muchos años trabajando por un sueño que estaba más lejano que nunca.

La frustración se convirtió en su siguente obra: Tik, Tik ... Boom! Esta pieza fue una respuesta directa al rechazo que vivió durante los años que invirtió en Superbia. Un monólogo sobre un hombre, a punto de cumplir 30 años, parodiando su “fracaso”. Una historia basada en su vida y las puertas que se cierran en las narices, sin importar el arduo trabajo, ni las horas trabajando en una cafetería, ni la honestidad detrás de una obra. Además de las dificultades de ser un artista.

Tik, Tik, Boom y Superbia: la historia después del fracaso

Después de Tik, Tik... Boom!, Jonathan comenzó a trabajar en la adaptación de la ópera italiana La Bohéme. En un inicio trabajó con Billy Aronson, a quien se le atribuye el concepto original de Rent, para adaptar la obra. Sin embargo, tomó la vertiente de adaptar solamente la novela, en lugar de la ópera, por sí mismo.

En un inició trabajó con Billy Aronson, a quien se le atibuye el concepto original de Rent, para adaptar la obra. Sin embargo, tomó la vertiente de adaptar sólamente la novela, en lugar de la ópera, por sí mismo. (Autor) archivo

“Utilicé todos los materiales que Henry Murger escribió para inspirarme, también utilicé el trabajo de Puccini para inspirarme, pero la verdadera diversión, y el verdadero desafío, fue preguntar: en la sociedad actual, ¿quién sería Marcello?, ¿quién sería Rudolpho?”, contó Larson en una entrevista concedida para el mismo documental.

Jonathan tuvo varias fuentes de inspiración: por una parte dotó a los personajes con aspectos propios y también hizo un retrato de la gente que conocía, sus amigos. Cómo vivían y, especialmente cómo era la vida en algunas de sus zonas más marginadas de la ciudad, en donde abundaban las personas en situación de calle, que también ocupaban propiedades privadas para vivir.

En la obra "Rent", Larson rindió homenaje a algunos de sus amigos que fallecienron a causa de la pandemia de SIDA que se viviá en los Estados Unidos durante la década de los 80

También se sintió directamente influenciado por la epidemia de sida, de la cual la ciudad estadounidense se convirtió en epicentro en los ochenta, y que alcanzó a algunas personas a su alrededor. Todas ellas sumamente cercanas. Especialmente se involucró en la historia de Matthew O’Grady, su mejor amigo, quien resultó ser VIH positivo.

Durante poco más de un lustro, Jonathan virtió todo eso en Rent. Larson encontró el lugar perfecto para presentarla: un teatro off-Broadway, es decir, fuera del circuito de teatro más famoso del país, con Jim Nicola a la cabeza, New York Theatre Workshop.

Una vez arreglado el lugar en donde iba a presentarse, Rent conoció al publicó por primera vez durante una lectura en 1993. Un año después, el director Michael Greir fue reclutado para el proyecto y, después de algunas otras presentaciones y ajustes por parte de todo el equipo, finalmente la obra consiguió el dinero que necesitaba para tener una temporada con la versión que hoy día se conoce.

La actriz, Idina Menzel, debutó el la puesta en escena "Rent" REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Según reportaron quienes trabajaron con él, cuando la obra comenzó a caminar, Jonathan no podía creer que al fin lo había logrado. Aunque también se mostraba temeroso de fracasar una vez más.

En el elenco estaban los actores Idina Menzel, quien el día de hoy es toda una institución en Hollywood, Daphne Ruben-Vega, Anthony Ralph, Adam Pascal, Fredie Walker, Wilson Heredia, Jesse Martin y Tayer Diggs. Los ocho personajes principales de la obra.

Los ensayos comenzaron en diciembre de 1995. En el momento, cualquiera que escuchaba de la puesta en escena se decía emocionado. Sin embargo, de manera inesperada, Larson falleció unas semanas después.

No hay otro día, solamente hoy: el éxito de “Rent”

En la madrugada del 25 de enero de 1996 Larson falleció de un aneurisma de aorta —una dilatación en la pared de la arteria—. Según distintos reportes, se tuvo conocimiento de un malestar que presentó Larson días antes de fallecer e incluso asistió a un hospital debido a un dolor estomacal. Sin embargo, no fue diagnosticado a tiempo.

El cuerpo de Larson fue hallado horas después de su muerte en su departamento. Por su parte, los actores y el resto del equipo de la obra y el recinto en donde se presentaría recibieron la noticia con profunda tristeza. Según contó el actor Wilson Heredia a la revista People:

“Jim Nicola me llamó (...) me dijo que Jonathan había muerto la noche anterior. Me congelé, no supe qué decir. Me dijo que nos reuniríamos en el New York Theatre Workshop y decidiríamos qué hacer. Todos estábamos ahí y todos estaban en duelo. Todos. No eran solamente los actores o los productores, hablo también del equipo técnico. Todos estaban devastados porque sabíamos que teníamos algo asombroso y queríamos que él lo viera”.

El actor Wilson Jemaine narra lo que sucedió con el elenco de "Rent" el día del estreno de la obra, un día después de la muerte de su creador, Jonathan Larson, el 25 de enero de 1996 en la ciudad de Nuva York.

Por respeto al compositor, decidieron seguir con la función, que era más una especie de preestreno, y hacer una lectura en memoria de Jonathan. Sin embargo, cuando estaban en el escenario, la energía fue tan brutal que decidieron presentarla con todos los elementos.

“Durante el interludio decidimos que teníamos que ponernos nuestros vestuarios. Básicamente haríamos el show, era energía que no se podía contener. Teníamos que hacerlo. Terminamos el show y recuerdo escuchar el último “No day but today” (No hay día pero hoy) y me senté con todos. Después de que se acabó no hubo aplausos. Solo un silencio rotundo. Luego, alguien en el fondo dijo: ‘Gracias, Jonathan Larson’”, contó.

El fenómeno que se disparó después fue increíble. Tuvo un buen recibimiento por parte del público que la vio off-Broadway y unos meses después, el 29 de abril de 1996, la obra se convirtió en parte de Broadway y debutó en el Nederlander Theatre.

Posteriormente fue reconocida con el premio Pulitzer para obra teatral y ganó cuatro premios Tony en las categorías de mejor musical, mejor libreto, mejor música original y mejor actor de reparto.

"Rent" fue reconocida con el premio Pulitzer para obra teatral y ganó cuatro premios Tony en las categorías de mejor musical, mejor libreto, mejor música original y mejor actor de reparto.

Se mantuvo en escena por más de 12 años y logró recaudar recaudar más de USD 280 millones, según la NPR. Además, fue llevada al cine en el año 2005 bajo la dirección de Chris Columbus. En esta versión se conservaron seis de los ocho actores que participaron en la puesta en escena..

También se estrenó recientemente la película Tik, Tik... Boom, que retoma la obra de Larson y cuenta a detalle distintos aspectos de su vida. Dirigida por Lin-Manuel Miranda y protagonizada por Andrew Garfield, quien ganó el Globo de Oro a mejor actor por su interpretación.

Finalmente, aunque Larson no conoció el éxito de su obra, fue atinado al preveer que cambiaría la manera en que se percibe el teatro musical, muchas veces calificado como frívolo o fantasioso. El teatro es, también, una oportunidad de acercarse a la realidad. Más a aquella que podría parecer, en apariencia, difícil de disfrutar.

SEGUIR LEYENDO: