Ben Affleck se defendió de sus polémicas declaraciones sobre Jennifer Garner

Ben Affleck se separó de Jennifer Gardner con quien tiene tres hijos

Tras la ola de críticas que surgieron en redes sociales después de la polémica entrevista que cedió Ben Affleck a Howard Stern, el actor aseguró que su declaraciones fueron malentendidas, pues su intención nunca fue culpar a Jennifer Garner y su matrimonio de sus problemas de alcoholismo.

El actor estadounidense que ha encarnado a “Bruce Wayne” en las últimas películas de Batman, acudió como invitado especial a Jimmy Kimmel Live!, programa de televisión conducido por el productor de 54 años. Fue el propio Ben Affleck quien quiso retomar la controversia en la que se encuentra relacionado con el fin de aclarar la situación.

El actor confesó que la plática que sostuvo con Howard Stern el pasado martes le había parecido muy fructífera, larga y profunda, donde se tocaron varios aspectos tanto de su vida privada como de los proyectos artísticos donde ha colaborado. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que su nombre resonaba en Twitter con fuertes críticas sobre sus declaraciones relacionadas a su expareja.

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen tres hijos en común (Photo by C Flanigan/WireImage)

“Habían tomado literalmente la conversación y la habían hecho parecer como si estuviera diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho”, comentó el actor, pues le pareció que sus comentarios fueron sacados de contexto.

“Decía que había culpado a mi exesposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en ese matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”, continuó.

Ben Affleck comentó que toda la situación no sólo afectó a toda su familia, incluida la actriz de Si tuviera 30, sino que él también se sintió mal aunque en un principio había considerado que la entrevista había sido buena. La reacción que se generó en redes sobre la situación no fue la que él esperaba, pues se tornó lamentable y no le gustaría que sus hijos Violet, Seraphina y Samuel tuvieran una mala impresión de sus padres.

Jennifer Garner llevó a su ex Ben Affleck a un centro de rehabilitación (Grosby)

“Eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”, aclaró.

El actor de El último duelo mencionó prefiere marcar distancia entre él y su familia cuando habla públicamente de su vida, pues no le gusta dejar expuesta su intimida debido a las repercusiones que puede generar, tal y como pasó con sus recientes declaraciones: “Tengo que trazar una línea y ser claro”, dijo.

El actor recordó que durante la entrevista que sostuvo con Howard Stern se profundizó sobre su relación con sus tres hijos y su exesposa, con quien estuvo casado desde 2005 hasta el 2018. Explicó que además de los fuertes problemas de alcoholismo que lo orillaron a tomar rehabilitación y recaer, en algunas ocasiones, también se comentó sobre el apoyo mutuo que existen entre él y la actriz.

Hace algunos meses, Ben Affleck y Jennifer López retomaron su relación de juventud. (Photo by Steve Granitz/FilmMagic)

“Hablamos mucho sobre mi familia, el divorcio y el alcoholismo, cómo tienes que ser responsable y cariñoso [...] continué y dije cuánto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y nos preocupamos por nuestros hijos y los pongo en primer lugar”, concluyó.

Durante la controversial entrevista, Ben Affleck admitió que la infelicidad que sentía dentro de su matrimonio con Garner pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron en su adicción con el alcohol y confesó que, si hubiera seguido casado con su expareja, “probablemente seguiría bebiendo”.

“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, afirmó. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó que esa no era la solución”, contó.

