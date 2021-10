El clan Baldwin: tres hermanos del actor del disparo fatal también se dedican al cine

El clan Baldwin. De izq a der: William, Stephen, Alec y Daniel

Alexander Rae Baldwin III es el nombre completo del actor conocido como Alec Baldwin. Por ser el mayor de la familia lleva el nombre de su padre Alexander Rae Baldwin Jr., fallecido en 1983.

Los Baldwin son una familia católica de ascendencia irlandesa e inglesa y también francesa por parte de la madre, Carolyn Newcomb Martineau.

Por línea paterna, los hermanos Baldwin son descendientes de John Howland, que fue funcionario de John Carver (1576-1621), primer gobernador británico de la colonia Plymouth. Ambos hombres integraron el grupo de peregrinos que llegó a América del Norte en el mítico Mayflower, en un acontecimiento que se considera fundacional de la futura nación independiente.

Los hermanos Baldwin, Alec, Daniel, William y Stephen, son la 13a generación nacida en territorio americano. Tienen además dos hermanas Elizabeth y Jane Anne Baldwin.

Alec Baldwin con su hija Ireland, fruto de su matrimonio con Kim Bassinger

Alec, de 63 años, no es el único Baldwin que se dedicó a la actuación, aunque es el más conocido. Los otros tres varones de la familia siguieron sus pasos. Uno de ellos es el suegro de Justin Bieber.

Los cuatro varones de la familia han incursionado en el cine con diferente suerte. Alec, que hoy es noticia por el luctuoso incidente que protagonizó en un set, donde mató accidentalmente a Halyna Hutchins, directora de fotografía del film que estaban rodando, es el más exitoso, aunque es posible que su carrera entre ahora en un cono de sombra.

Alec Baldwin mató accidentalmente de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins en un seet de filmación (STUDIOS/Handout via REUTERS)

El segundo de los Baldwin, Daniel Leroy (61), nacido en 1960, es, como su hermano mayor, actor, director y productor de cine.

Su rol más conocido es el del detective Beau Felton en la serie Homicide: Life on the Street (NBC). También protagonizó Ned Blessing: su verdadera historia (película para TV, de 1992) y tuvo un rol secundario en la excelente Mulholland Falls (1996), traducida como Abuso de poder o La brigada del sombrero, protagonizada por Nick Nolte, Melanie Griffith y Jennifer Connelly. También participó en Vampiros, The Pandora Project (1998), Stealing Candy (2002), Paparazzi y Grey Gardens (2009).

Daniel ha acumulado varios matrimonios y hasta un hijo extramatrimonial, fruto de su aventura con la coprotagonista de Homicide…., Isabella Hofmann.

En 1998 fue arrestado por posesión de cocaína, luego de ponerse él mismo en evidencia al correr desnudo por los pasillos del Plaza Hotel de Nueva York. Fue sentenciado a tres meses de rehabilitación tras declararse culpable de conducta desordenada. Su adicción a la cocaína se remontaba a 1989, según admitió más tarde.

En 2006, protagonizó un episodio similar y un segundo arresto, en un Hotel de Santa Mónica, California. También por posesión de drogas. Unos meses más tarde, ese mismo año, fue arrestado por pasar un semáforo en rojo a 130 km por hora, y estrellar el vehículo que manejaba contra otros automóviles estacionados.

El actor Daniel Baldwin en 2016 (Photo by Vincent Sandoval/FilmMagic)

Daniel Baldwin ya participó de dos realities de famosos: en 2005, en una competencia para bajar de peso y en 2007, para tratar la adicción a la droga.

El tercer hermano, Stephen Andrew Baldwin, nacido en 1966, siguió el camino de los mayores: estudió en la Academia Estadounidense de Arte Dramático y es actor, guionista, productor y director. Además ha sido modelo, como una de sus hijas, Hailey, nacida en 1996, actualmente casada con el cantante canadiense Justin Bieber. La madre de sus dos hijas, Alaia y Hailey, es brasileña, Kennya Deodato.

Su rol más popular ha sido el de Búfalo Bill en la serie Young Riders. Fue coprotagonista en Crossing the bridge (1992) y tuvo un rol secundario en Nacido el 4 de julio (1989).

De perfil, en primer plano, Stephen Baldwin. Al centro, Tom Cruise, en el film Nacido el 4 de julio

El menor de los Baldwin, William Joseph, 58 años, también incursionó en la actuación, aunque tiene una formación en Ciencias Políticas. Es actor de cine y televisión, guionista y productor de cine. Fue modelo de Levi’s y Nike, entre otros.

En el film Línea mortal actuó junto a Kiefer Sutherland y Julia Roberts (1990) y en Llamaradas (1991) de Ron Howard, junto a Kurt Russell. También interpreta a Patrick Darling IV en la serie Dirty Sexy Money.

Además fue partenaire de Sharon Stone en la olvidable Sliver, una invasión a la intimidad (1993) -esas películas que lamentablemente Hollywood le hizo hacer a la actriz de Bajos instintos para explotar su veta erótica, minimizando su talento actoral- y se dice que hubo muchos desacuerdos entre ellos en el set.

William Baldwin y Sharon Stone

El 4° Baldwin actor tiene también una veta humanista: integra Project Help, una organización que ayuda a los “sin techo” en la ciudad de Nueva York.

Aunque unidos por la profesión, los hermanos están separados por las tendencias políticas. Stephen simpatiza con el ex presidente republicano Donald Trump, mientras que los otros tres se inclinan más hacia los demócratas. Incluso su hermano Alec ganó un premio Emmy gracias a una imitación que hizo del magnate en el show Saturday Night Live, que a Stephen le parecieron ofensivas.

Los hermanos llegaron a cruzarse en Twitter por estas opiniones. Stephen escribió en una ocasión: “Si mi padre estuviese vivo hoy (siendo un veterano), estaría avergonzado y disgustado por la influencia y manipulación de los medios por parte de personas como @andersoncooper”, en referencia al periodista y presentador de CNN.

William Baldwin como bombero en Llamaradas, de Ron Howard

Su hermano menor, William, respondió: “@StephenBaldwin7 @andersoncooper, si nuestro padre estuviese vivo hoy, te golpearía en el costado por apoyar a Donald Trump”.

En cuanto a Daniel, se dedica a ayudar a personas que luchan contra las adicciones que él mismo sufrió en el pasado. “Soy un adicto. Realmente no bebo mucho, aunque abusé del alcohol en el pasado. Ya no uso drogas, no tomo pastillas, no hago las locuras de antes”, dijo en 2007.

Pese a las incursiones de sus hermanos en el cine, algunas alentadas por él mismo, Alec Baldwin sigue siendo el más famoso de los cuatro.

Ahora ha sido noticia por el fatal incidente de filmación que protagonizó, en un film del que además era productor, y en un hecho que todavía está bajo investigación.

Imposible predecir cómo seguirá -si sigue- su carrera actoral.

